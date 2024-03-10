羽毛球｜伍家朗分享巴黎洗衣店奇遇　「是好人好事還是天仙局？」

港隊早前戰畢世界羽聯巡迴賽巴黎公開賽，將轉赴英國伯明翰出戰全英賽。

不過離開巴黎之前，港將伍家朗與李晉熙在洗衫時遇上一件奇事，他在Instagram分享，並請粉絲評定到底「遇到好人好事定係天仙局」。



伍家朗在巴黎站次圈不敵安東臣出局，李晉熙和混雙拍檔吳芷柔也同樣在次圈輸給泰國組合，他們將會在全英賽再爭佳績。伍家朗周日在Instagram發文，以「牙朗的出國奇遇趣事」為題，分享在巴黎洗衣店的奇遇。

伍家朗在巴黎羽賽次圈出局。（Getty Images）

伍家朗表示，周六是最後一晚留在巴黎，所以按習慣在啟程前的最後一晚，將穿過的衣物拿到自助洗衣店清洗，當時他與李晉熙一同前往洗衫，「見到間洗衣店係9：30閂門，但我地9：30啲衫仲乾緊，又冇職員要嚟鎖門，啲乾衣機又仲運作到，咁我地就由佢繼續乾啦，諗住只要一路企喺度望住啲衫就唔會有意外啦。」

兩人在店外等候，誰料差不多乾完衣之際，乾衣機傳來「噠」一聲，「對（道）門自動鎖咗！我地勢估唔到原來咁先進用遙距鎖門（輸經驗）。有另一個當地人同我地一樣情況，我地無論點樣嘗試推對（道）門都係打唔開。」同病相憐的當地人致電店舖的緊急聯絡電話，「得番嚟嘅答覆就係話要等第二朝7點道門先會開返。咁就大獲（鑊）喇，我今日5點就要出發去機場啲衫點算呢？」

伍家朗分享自己在巴黎的照片。（Instagram）

無助之際，卻突然有人前來，「有一個阿叔好random（隨意）咁走過嚟問我地有冇嘢需要幫手，咁我地就話咗俾佢聽我哋遇到咩問題，佢即刻信心滿滿咁話佢可以幫我哋打俾洗衣店老闆叫佢打開對（道）門。」伍家朗指，這位「阿叔」詢問兩人來自何處後，表示「一定會幫我地哩兩個嚟自香港嘅朋友解決問題」，惟男子滿身酒氣、不修邊幅，又稱要返回車上拿電話，「伏味非常之濃」，惟無計可施下，「見到有一線生機都要搏下」。

伍家朗指，自己和李晉熙都有多年出國作賽經驗，「危機意識多少都有啲嘅，慎防有詐我哋都係行過去對面馬路等佢，免得佢陣間班咗馬返嚟劏我地」，幾分鐘後男子回來、打完電話後，乾衣機的門竟真的打開了。

「我地攞返晒啲衫之後就一路多謝佢幫手，佢亦都好順理成章，好自然咁問我哋可唔可以俾啲錢佢，我地最後俾咗5歐羅佢，佢都好滿意冇想要更多，仲提我哋而家身處喺巴黎比較危險嘅地區，此地不宜久留。」

伍家朗認為對方替自己解決問題、又提醒兩人注意安全，「呢5歐羅抵畀啦！」不過也問粉粉，認為自己「真係遇到好人好事，定係中咗天仙局呢？」大多數留言的網民都認為，5歐羅能解決問題非常值得，也有人指出洗衣店若是9：30關門，伍家朗是挑戰店舖底線；也有人認為，「阿叔」或是每晚都在店外等候「執死雞」賺錢，或是根本就是洗衣店老闆本人。