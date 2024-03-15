場地單車國家盃｜港男子團體競速偷步遭DQ　莫沚駿從失誤中成長

「UCI國家盃場地單車賽」香港站今日（15日）開鑼，一連3日在香港單車館上演。主場出擊的港隊，首日先角逐男、女子團體競速賽，惟男子隊因為兩次起步失誤被取消資格。



（由左至右）翁浚皓、杜棹熙、莫沚駿代表港隊出戰男子團體競速賽。（夏家朗攝）

UCI國家盃場地單車賽香港站首日賽事，港隊分別角逐男、女子團體競速賽，在資格賽力爭前8名，希望躋身首圈。

由杜棹熙、翁浚皓、莫沚駿組成的男子港隊，在資格賽第3隊登場。港隊首次起步時，莫沚駿稍為偷步之下，單車的後輪胎遭起步器夾住，裁判隨即鳴槍示意重新起步，港隊第二次起步後，裁判同樣鳴槍示意犯規，港隊因為兩次出發失誤而被取消資格，未能起步已結束。

港男子隊兩次偷步被取消資格，港將們難掩失落。（夏家朗攝）

難得出戰在主場舉行的國際賽事，3名港將難掩失望，港隊署任總教練達海飛（Herve Dagorne）隨即與裁判溝通，其後再研究片段，從這名法籍教練的眉頭深鎖，大概知道他的心情如何。達海飛賽後指隊員第二次起步時「太冒險」。

「不少隊伍亦有偷步的情況，但其他人都可順利出發，我們第二次起步時要更保險，0.1秒之差已可避免偷步再發生。眾將近日訓練狀態不錯，原本對今日表現甚有信心，想不到最終未能完賽，這是令人非常失望的結果。」

莫沚駿賽後立即與法籍教練達海飛檢討。（夏家朗攝）

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莫沚駿從失誤中學習

除了達海飛，港將莫沚駿首度在香港出戰國家盃卻留下遺憾，這個組合合作兩年半首度被DQ，他坦言主場出擊倍感壓力，「畢竟是主場，當然想有更好表現，起步前已有點慌亂，第一次出發已有失誤，當刻或多或少打亂陣腳，其後嘗試調整，但第二次起步同樣有問題。第一次在香港鬥男子團體競速，卻被取消資格收場，確實是有點可惜。」

這個港隊組合早前出戰亞洲錦標賽時，莫沚駿因「跣胎」失誤，最終在資格賽未能晉級，接連兩次大賽犯錯，當然難言滿意。莫沚駿表示，希望從錯誤中學習，下次若然遇到相同情況，需要保持冷靜，他依然對未來抱有希望：「主場想做到最好，今次做唔到唯有等下次，下次一定有機會。這些失誤都發生了，唯有好好記住，接受它，下次不要再犯。」他苦笑道。

莫沚駿接連兩次大賽失誤，他依然對未來抱有希望。（夏家朗攝）

另外，亞洲錦標賽獲「梗頸四」的香港女子隊，今次以原陣楊礎搖、吳思穎、程嬿珊出擊，在女子團體競速賽資格賽第二組登場，結果以50.710秒完成，以0.243秒之差位列第11，無緣晉級，而達海飛指女將們已經發揮出最佳的表現，始終香港賽道與其他分站有分別，因濕度等問題不利做出更佳的時間。

港女子隊在團體競速賽以第11名完成，未能晉級。（夏家朗攝）

UCI國家盃場地單車賽香港站香港隊名單



男子團體競速賽：杜棹熙、翁浚皓、莫沚駿

男子爭先賽：杜棹熙、翁浚皓

男子競輪賽：杜棹熙、翁浚皓

男子麥迪遜賽：曹棨光、朱浚瑋

男子全能賽：朱浚瑋

男子全能賽後備：繆正賢

女子團體競速賽：楊礎搖、吳思穎、程嬿珊

女子爭先賽：楊礎搖、吳思穎

女子競輪賽：楊礎搖、吳思穎

女子麥迪遜賽：李思穎、梁穎儀

女子全能賽：李思穎

女子全能賽後備：梁寶儀

女子爭先賽、凱林賽及團體競速賽後備：童森

