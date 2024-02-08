香港單車隊改朝換代出戰國家盃　法籍新帥主場領軍：Dream Bigger

UCI國家盃場地單車賽將在3月15至17日重臨香港，港隊法籍新教練達海飛（Herve Dagorne）上任後首次領軍主場爭標，剛在澳洲完成集訓的亞運金牌李思穎指新帥帶來的新訓練模式獲新刺激，在訓練營中有所進步。



國家盃場地單車賽相隔三年再於香港舉辦，該賽更是2024巴黎奧運計分賽之一，預計將有來自40個國家及地區、超過400名世界級車手參加。

香港單車隊近日才由澳洲集訓回港，周四（8日）與教練團一起會見傳媒，除了李慧詩去年退役外，梁峻榮和高肇蔚今日亦以助教身分現身。港隊自去年8月國際場地盃後重返主場，由於沈金康在去年12月榮休，國家盃將是已在港隊效力6年的達海飛，首以署任港隊總教練身分在香港亮相領軍，他在月初國家盃阿德萊德站已開始帶隊比賽。

香港單車隊中不少新生代車手，充滿活力。（盧翊銘攝）

單車隊經歷新舊交替，以往的獎牌主力先後退下火線，57歲法籍新帥達海飛坦言有信心，「我對自己有信心，我很投入為港隊效力，我與運動員已一起工作6年了，我認為能了解他們的需要，港隊也已建立一個強的根基，香港有好多好車手和專才。」

來港6年的達海飛直言已視香港為家，「香港是我的家，但法國仍是我成長的地方，所以我很希望能帶他們到巴黎奧運。」

法籍新帥達海飛目標把更多港將帶到巴黎奧運。（盧翊銘攝）

「香港雖然是小城市，但都可以與大國競爭」

達海飛是前法國單車手兼三屆奧運代表，他曾擔任法國隊長距離組教練，並率隊出戰倫敦奧運。2014年他離開法國隊到哈薩克執教，以3年時間把哈薩克提升到國際水平並奪得首面世界盃金牌。

2018年，他轉投香港隊主力培訓青年車手，因此對現役年輕主力已很熟悉。對於自青年隊開始培訓的李思穎，甚至其餘新生代車手，達海飛直言港將應更大膽和「Dream Big」，「到澳洲集訓除了寓賽於操提升技術，亦希望他們能與更多亞洲以外車手競爭下，讓自己把目標放更高，『Dream Bigger』，香港雖然是小城市，但都可以與大國競爭。」

提到與沈金康以嚴厲見稱的訓練風格是否有別，達海飛笑言各人有各種不同執教方式，自己較喜歡溝通和接收意見，「我不會說我想訓練得似『港隊』，但我的一套哲學是以運動員為中心。我想他們明白自己在做什麼、為什麼而做，而不是一味接收指令，也表達他們的意見，也因此才能推自己到極限。」他續強調：「他們滿足和開心，才會更想努力。」

以往港隊以昆明作訓練基地，達海飛指雖曾到澳洲集訓，惟未必會以固定地方集訓，將因應賽程到不同地方訓練，例如下月雲南公路賽便會先到當地訓練備戰。

達海飛來港6年，見證年輕港將成長，自言已把香港當成家。（盧翊銘攝）

李思穎亞錦賽爭前三 鞏固奧運資格

2024年巴黎奧運，目前港隊已取得男、女子公路奧運資格各一席位，場地單車則以李思穎爭取麥迪遜賽入場券呼聲最高。在奧運年經歷換帥，李思穎坦言達海飛在港隊多年，了解車手之外亦曾在比賽指揮，已習慣對方教法。小妮子開玩笑說：「新教練來到，耳未習慣，有時Mute了英文，習慣普通話嘛，所以靠梁峻榮講。」

李思穎指新教練的訓練模式帶來新刺激，「他較喜歡以賽代練，像是澳洲訓練每星期都有比賽，雖然不是所有都是職業賽，但強度好高，一場有好多車手參加，對我來說好有用，習慣膊貼膊後大膽了，澳洲訓練營有所進步。」

全能賽及麥迪遜賽主將李思穎，將在亞錦賽力爭入前三，為奧運爭取更多積分。（盧翊銘攝）

由於楊倩玉及逄遙有傷在身，梁寶儀在澳洲集訓時亦感到不適，故上站國家盃麥迪遜賽派出梁穎儀夥拍李思穎，以第12名完成，達海飛坦言結果驚喜：「穎儀表現很好，不過會繼續觀察，不代表穎儀一定在麥迪遜賽佔席位，大門永遠都開着，不過她的表現真的不錯。」亞運麥迪遜金牌得主李思穎亦大讚新拍檔，「她本身公路踩得好，比我更大膽敢攝位，第一次拍檔成績不錯，是一個好大的鼓舞。」

李思穎將在本月底的印度新德里亞洲錦標賽全能賽力爭三甲，以鞏固奧運資格。至於香港站則期望能突破個人最佳成績之外亦可殺入前十，爭取奧運積分。

梁峻榮（右）退役後轉任助教，培訓年輕車手。（盧翊銘攝）

退役後轉任助教的梁峻榮，亦指新帥達海飛的執教方式重視個人想法和溝通，「甚至他希望我們每一個職員，不只是做被安排的事，也鼓勵有更多個人想法，給我們好多彈性和責任，支持我們多給予意見，對我們自身和團隊發展都是好的。」

退役後以助教身分幫助隊友爭取奧運資格，這名里約奧運代表坦言港隊在今屆爭資格起步遲，「要不停鼓勵他們，你們不差的，爭少少不要放棄，難得有機會為自己爭取奧運資格，要好好珍惜。」

女子短組車手左起楊礎搖、童森、程𤫇珊、吳思穎。（盧翊銘攝）

賽事門票將下周四（15日）開始在城市售票網發售，市民亦可在指定時段於香港單車館票務處購買比賽門票。正價門票由港幣50元至200元不等，優惠價由港幣30元至100元，同一交易購買任何2張以上門票可享有8折優惠。

購票詳情可瀏覽賽事官方網站： www.ucitrackworldcup.hk

