花劍大獎賽｜華盛頓站5港將爭標　鄭鐵男首闖成年組國際賽正賽

男子花劍世界第一的張家朗與蔡俊彥，憑世界排名直接躋身花劍大獎賽華盛頓站正賽圈，其餘4名港將需要出戰資格賽，崔浩然、梁千雨及鄭鐵男亦順利出線。



崔浩然小組全勝晉級。（香港劍擊總會圖片）

繼日前的女子花劍後，香港時間周六（16日）上演華盛頓站花劍大獎賽男子花劍的資格賽，崔浩然小組賽6戰全勝，取得直接晉級的資格，首圈將鬥美國劍手Sidarth Kumbla。在美國賓夕法尼亞州立大學升學的鄭鐵男，同樣擁有半個主場優勢，這名19歲港將小組賽錄得4勝2負，淘汰賽接連力克美國及英國劍手，首度躋身國際賽正賽圈，將與捷克的祖賓尼治（Alexander Choupenitch）爭晉級。

鄭鐵男擁有半個主場之利，連挫美、英劍手躋正賽。（香港劍擊總會圖片）

梁千雨與吳諾弘在小組賽晉級，其後首場淘汰賽分別擊敗中國及烏克蘭劍手，兩人在淘汰賽最後一場碰頭，港隊兩個只能活一個，結果梁以15：11擊敗隊友，繼今季首站伊斯坦堡站後再度打入正賽圈，首圈將挑戰法國名將Enzo Lefort。

港隊男花一共5名劍手躋身華盛頓站正賽圈，被列為頭號種子的張家朗對上丹麥的Jonas Winterberg-Poulsen；蔡俊彥首圈則鬥意大利劍手Francesco Ingargiola。

花劍大獎賽｜港隊兩女將攜手闖正賽 陳諾思全勝直接晉級

梁千雨擊敗隊友吳諾弘闖正賽圈。（香港劍擊總會圖片）

花劍大獎賽華盛頓站港隊賽程（香港時間）：



女子花劍

符妤名 對 Lee Kiefer（美國）晚上9：00 藍色劍道

陳諾思 對 Gabrielle Grace Gebala（美國）晚上9：00 藍色劍道



男子花劍

張家朗 對 Jonas Winterberg-Poulsen（丹麥）晚上10：30 藍色劍道

鄭鐵男 對 祖賓尼治（捷克）晚上10：50 6號劍道

蔡俊彥 對 Francesco Ingargiola（意大利）晚上11：10 紅色劍道

崔浩然 對 Enzo Lefort（法國）晚上11：10 5號劍道

梁千雨 對 Sidarth Kumbla（美國）晚上11：30 7號劍道

