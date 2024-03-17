57歲泰臣迎戰27歲網紅拳擊手　分享訓練片段卻遭質疑造假｜拳擊

一代拳王泰臣（Mike Tyson）已57歲，他將會在7月20日與小他30歲的「網紅拳手」Jake Paul合演一場表演賽，他分享一段短短14秒訓練片段，已成為網絡熱話。



泰臣在2020年曾與前四個量級冠軍Roy Jones Jr.打表演賽，當時兩人戰成平手。相隔4年，泰臣再打表演賽，今次對手是身兼演員、網紅和職業拳擊手的Jake Paul，Jake Paul現年只得27歲，比泰臣年紀小一半有多，生涯暫得9勝1負6KOs，這場比賽預定在7月20日在美國AT&T體育館上演，並會在Netflix直播。

Jake Paul（左）既是演員、也是網紅和職業拳擊手。（Getty Images）

泰臣為了比賽已展開訓練，他周六（16日）在社交媒體X（前稱Twitter）上載自己的訓練片段，影片只得14秒，但能見到泰臣作重量訓練和拳擊訓練，以57歲來說身型非常健碩，而擊靶時步伐和動作仍然敏捷，力量也十足。他在片尾向鏡頭說：「只是第三天而已，還要惹我嗎？（It's day 3, still wanna fxxk with me?）」

片段短短一天內已吸引超過5000萬次觀看，有網民留言回覆說：「不用了！享受美好的一天吧！」Jake Paul當然不甘示弱，在X引用了泰臣的影片，直接回應：「是的，我要！」

泰臣周三（13日）也曾上載「首天訓練」的片段，但被退役MMA選手Chael Sonnen質疑他造假：「之後如果你還要用5秒擊靶，希望觀眾相信你在訓練的話，先在臉上、衣服上灑點水吧」，揶揄對方只為拍片而不是真的在訓練。