羽毛球．全英賽｜謝影雪IG回應港羽事件　戴資穎最後一舞4強止步

羽毛球全英賽，港隊早前疑因回程安排倉促而引發爭議，混雙代表謝影雪周日（17日）在IG發文回應事件，指「一家人點都會有爭辯嘅時候」。

中華台北球手戴資穎在4強不敵西班牙球手馬蓮（Carolina Marin），無緣入決賽。

戴資穎早已明言很大可能在今年退役，賽會也透過社交媒體指她已打完生涯最後一場全英賽，她坦言身體情況不佳，曾考慮退賽。



港羽混雙組合鄧俊文／謝影雪周五（15日）在全英賽8強止步，據《體路》報道，兩人原定在周四（14日）勝出16強後，可獲更改機票稍後才回港，惟總教練何一鳴在8強賽前已通知兩人，需按原定行程在賽後當晚就回港，令兩人在賽前需趕忙收拾行李，影響比賽發揮。

謝影雪周日（17日）在IG限時動態發文，表示相信事件過後團隊溝通會更好，澄清「只係希望能夠解決問題，而唔係想攻擊任何人」，又強調總教練何一鳴平日親力親為幫助球員，「除咗指導都會開多球畀大家，一家人點都會有爭辯嘅時候，但我哋都係有同樣嘅目標，大家都係為咗球隊去付出，盡自己最大嘅努力為香港爭光」，並稱會跟鄧俊文繼續盡力專注練習和比賽，希望市民繼續支持。

另外，中華台北球手戴資穎早在16強擊敗韓國球手金佳恩後，已感慨因傷患「身體狀況不理想」，但她仍然在8強淘汰何冰嬌，來到4強，終於兩局同樣比數13：21不敵馬蓮。另一場女單4強，日本球手山口茜擊敗韓國的安洗瑩，將會與馬蓮爭冠。

戴資穎賽後接受訪問時說：「我覺得自己這個星期的狀況不是非常好，從第一場的時候就一直想著，這個星期是不是該繼續打。」但她表示「很想在全英的場上比賽」，所以堅持去打，「打到4強覺得還可以了，因為我還是有一些傷痛。」

戴資穎在最後一屆全英賽4強止步。（Getty Images）

戴資穎指，自己一直喜歡打全英賽，「我有觀眾的支持，不管跟誰打，我的加油聲都非常多，這讓我在場上很有動力，感謝大家幫我加油、給我動力。」全英賽的官方X（前稱Twitter）也寫道：「一位傳奇告別了，在打完最後一次全英賽後，戴資穎感謝大家、球迷的鼓勵和支持。戴資穎，謝謝你帶來的一切」。