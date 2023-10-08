英超｜麥湯米尼從被賣邊緣變反勝英雄 坦赫格盛讚他是「曼聯魂」

今年夏天的時候，曼聯準備將麥湯米尼及哈利馬古尼打包賣到韋斯咸，雖然最後交易告吹，但直至3天前，仍然有兩人將在一月被賣走的消息；誰會料到，兩名邊緣棄將在今場球隊以2：1反勝賓福特一仗卻扮演了英雄角色，主帥坦赫格更盛讚麥湯米尼是「曼聯魂」。



麥湯米尼在87分鐘才入替，總共有5次觸球機會，完成了兩次傳球，也取得了兩次射門機會，卻先於補時3分鐘近射扳平，再於補時7分鐘接應馬古尼頭槌二傳頂入，助「紅魔鬼」反敗為勝。

麥湯米尼在補時階段連入兩球，助曼聯神奇地以2:1反勝賓福特。（Getty Images）

這名26歲中場賽後說：「這是我在足球賽場上最喜歡的其中一個時刻，補時入兩球實在無與倫比，我很高興有這樣的貢獻，並顯示出我有這個能耐。」主帥坦赫格亦盛讚麥湯米尼，「他上陣僅5分鐘，卻帶了一股精神到了場上，他為榮譽而戰⋯⋯麥湯米尼絕對是『曼聯魂』」。

麥湯米尼為曼聯注入了奮戰到最後一刻的精神。（Getty Images）

諷刺的是，曼聯在今夏曾打算賣掉麥湯米尼及馬古尼，韋斯咸一度開價5000萬鎊打算打包兩人，只是最後未能成事；但直至3天前，仍有傳聞指「紅魔鬼」打算於一月再接受其他球會的報價。

曼聯主帥坦赫格今仗賽後盛讚麥湯米尼，他會否回心轉意，留用該名26歲中場？（Getty Images）

麥湯米尼自5歲便加入曼聯，由青年軍打上一隊，但今年卻不受坦赫格重用，開季至今只披甲6次，而且只得球隊1：0小勝般尼一仗時擔任正選。馬古尼狀況雷同，這名30歲中堅今季只曾4次代表曼聯上陣，今仗更是他首次於英超任正選，伙拍其李斯特城舊拍檔莊尼伊雲斯一起扼守中路。

馬古尼（左）與伊雲斯這對前李斯特城守將，竟然會在曼聯重新成為中堅拍檔。（Getty Images）

過去曼聯以奮勇戰至最後一刻聞名，經常於比賽末段才追平甚至反勝，最經典的例子莫如1999年歐聯決賽補時連入兩球反勝拜仁慕尼黑奪冠一役，但這樣的精神近年已不復見，直至今場對賓福特，當大家以為「英超曼聯又輸一場」時，麥湯米尼卻在幾分鐘裏閃耀着當年曼聯的特質，這也是坦赫格的球隊，一直欠缺的精神力；或許經此一役，坦帥會重新審視麥湯米尼及馬古尼的價值吧？