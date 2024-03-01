利物浦小將齊展光芒　高普離開前留下無價寶藏︱英超

高普2015年10月出任利物浦主帥前，紅軍青訓已久未出產頂級球員，麥馬拿文、科拿、加歷查、奧雲和謝拉特之後，已再沒然後。當爭標對手車路士、曼城等紛紛出錢從其他球會為青年軍購入好苗子，利物浦繼續土法煉鋼，差距愈來愈遠。

高普上任後很快便將阿歷山大阿諾特提拔上一隊，紅軍亦開始投資在青年軍轉會市場，德國主帥領軍8年多，到今季終於踏入收成期，當半隊主力成員受傷缺陣，一班臨危受命的小將盡顯光芒。高普季尾離隊，臨別前他為利物浦留下珍貴寶藏。



丹斯由外型到表現均令人印象深刻。（Getty Images）

積頓丹斯（Jayden Danns）

年齡：18歲

位置：前鋒／中場

數據：3次後備上陣／2入球



為爸爸圓夢的「爆炸頭」——丹斯

丹斯的爆炸頭造型，令他十分搶眼易認。他在場上表現亦相當突出，速度飛快、走位靈活，射術亦不錯。利物浦4：1擊敗盧頓一仗，他後備上陣僅1分鐘便有份為艾利洛的入球鋪橋搭路；聯賽盃決賽對車路士他87分鐘入替，頭槌攻門僅被門將柏度域撲出；到足總盃16強對修咸頓對手終於擋不住，丹斯後備上陣精彩梅開二度，晏菲路球迷彷彿見證紅軍另一顆耀目新星誕生。

丹斯自小觀看利物浦比賽，「在晏菲路Kop End慶祝入球是我由小到大的夢想，如今夢想成真，真難以形容」，梅開二度後他聲稱：「今日是我人生最美好的一天」。丹斯的爸爸尼爾（ Neil Danns）同是利物浦青年軍出身，丹斯在利物浦市出生，8歲已加盟紅軍，一路由U16、U18到去年9月再升上U21，他主要踢中鋒位置，2022/23球季為U18攻入10球，亦可踢影子前鋒甚至中場位置。他目前亦是英格蘭U18成員。

丹斯以18歲43日之齡，成為僅次奧雲後利物浦史上第二年輕的梅開二度球員，這名小將笑言父親尼爾或比他更高興，「當我首次上陣時，我爸爸已經哭成淚人，如今我不知道他如何是好。」

占士麥康尼。（Getty Images）

占士麥康尼（James McConnell）

年齡：19歲

位置：中場

數據：2次正選、6次後備上陣／1助攻



火速成長的中場通天老倌——麥康尼

麥康尼2019年從新特蘭U15加盟，2020年已跳級為紅軍U18上陣，今季擔任U21隊長。去年10月歐霸分組賽對圖盧茲為一隊首次上陣，不久在英超對賓福特一仗再獲後備出戰機會，足總盃第4圈5：2擊敗諾域治一仗首獲正選，紅軍該仗首個入球正是來自他一記高波妙傳予「師兄」居迪斯鍾斯，獲得在一隊首個助攻。

他初加盟紅軍時為進攻中場，現在亦能踢防守中場位置。他的控球技術優秀，搶截能力亦不錯，今季在英超發展聯賽（PL 2）他平均在每場賽事錄得4.5次攔截，是上陣超過500分鐘的球員中最高一位。

聯賽盃決賽他後備上陣33分鐘，那段時間內他34次成功傳球冠絕全場，87%傳球成功率和47次觸球，只有一位球員勝過他。麥康尼今季進步神速，就算麥阿里士打、蘇保斯拿爾兩位正選先後受傷，高普也可放心派表現穩健的麥康尼頂替。

波比奇勒。（Getty Images）

波比奇勒（Bobby Clark）

年齡：19歲

位置：中前場任何位置

數據：1次正選、7次後備上陣／1助攻



備受注目的名將之後——波比奇勒

波齡不淺的球迷，大概會對紐卡素昔日中場悍將李爾奇勒（Lee Clark）有印象，波比奇勒正是他的兒子。波比2021年從紐卡素青年軍加盟，首季效力紅軍U18已在23場攻入13球，並在PL 2上陣，2022年夏天隨一隊到泰國和新加坡踢熱身賽，絕對是紅軍重點培訓的焦點新星。

跟踢法硬朗的爸爸不同，才華橫溢的波比奇勒主要為進攻中場，亦能踢中前場任何位置。他控球時充滿自信，不斷為球隊在前場創造威脅，今季在PL 2在非死球創造23次機會，僅不及熱刺的當利（Jamie Donley）。

波比有份為利物浦贏得聯賽盃，李爾奇勒接受BBC訪問時大讚兒子，「成就已超越我整個球員生涯」，李爾奇勒自豪地說，「他非常成熟，為一位世界級領隊效力並聽從對方意見，我就只是坐在那裏感到非常自豪。」

昆沙。（路透社）

查洛爾昆沙（Jarell Quansah）

年齡：21歲

位置：中堅

數據：16次正選、5次後備上陣／1入球、3助攻



雲迪積克真正接班人——昆沙

利物浦贏得英超冠軍之後的一季，2020/21球季雲迪積克、祖高美斯到之後麥迪比先後重傷收咧，後防由小將列斯威廉斯（Rhys Williams）、以及古美素（Billy Koumetio）頂替，尼達利菲臘斯（Nathaniel PHILLIPS）亦一度獲重用。當時曾予人憧憬，他們會否在未來成長為主力？

3年半過去，他們距離紅軍正選愈來愈遠，雲迪積克身邊終於出現一個踢法成熟可靠的年輕人——昆沙。5歲已加盟紅軍，昆沙的一隊處子戰正是季初對紐卡素雲迪積克早後被逐，他在77分鐘入替麥迪比，有份助球隊末段2：1反勝。

麥迪比今季長期受傷，昆沙獲得不少上陣機會，他速度快、又擅長用波的特點，跟雲迪積克有點相似，身高1.9米的高大身型，身體對抗和頂上功夫均不俗。意料之外的是，他今季已獲得1入球3助攻，進攻方面能力同樣不遜雲迪積克。

身邊有雲迪積克這位最佳導師指點，讓他成長更快，雲迪積克讚揚昆沙「面對每次挑戰都應對出色」，「他只得20歲（現已21歲），仍在成長中，作為中堅，經驗愈豐富會踢得愈好。」雲迪積克指隊友干拿迪和昆沙遠勝同年時的自己，即使未來必定會有困難的時候，「只要他有需要，我都會在他身邊，他一定會安好。」昆沙得到隊長細心照顧，未來接班可期。

巴特利。（Getty Images）

干拿巴特利（Conor Bradley）

年齡：20歲

位置：右後衛

數據：10次正選、3次後備上陣／1入球、5助攻



極速上位的北愛小子——巴特利

右閘近年是利物浦的一個小難題，正選兼副隊長阿歷山大阿諾特攻強守弱，常常成為球隊防線最弱一環，與此同時阿諾特往往是球隊攻勢起點，準繩的傳送創造大量入球和進攻機會，隊中卻沒有一位夠份量的替補。

巴特利來自北愛爾蘭，2019年加盟紅軍，但至2021年才正式移居利物浦。他上位之快令人意想不到，2022/23球季外借保頓，贏得英甲年度最佳球員獎項，今年1月阿諾特受傷，巴特利獲得一隊上陣機會，4：0勝般尼茅夫一仗錄得助攻，英超處子戰已令人留下印象，繼而在4：1大勝車路士更獲得首個成年賽入球，並被選為最佳球員。

他在短短日子之內，已累積1入球5助攻，表現好得使人不禁在想：當阿諾特康復後，應該用他還是繼續用巴特利？無論如何，紅軍終於再有另一位右路守將，而且速度不錯、傳球準繩的巴特利，亦能推上一格踢右翼，讓主帥有多一個變陣選項。

高馬斯在紅軍一隊處子戰已取得入球。（Getty Images）

路易斯高馬斯（Lewis Koumas）

年齡：18歲

位置：前鋒、翼鋒、中場

數據：1次正選上陣／1入球



充滿天份的攻擊手——高馬斯

高馬斯在足總盃16強對修咸頓為球隊先開紀錄一球，雖帶點幸運成份，但他的走位意識和足球智慧還是值得一讚。他的爸爸同樣是職業足球員、威爾斯前國腳高馬斯（Jason Koumas）。

他早年從燦美爾U11加盟，是個充滿天份的攻擊手，能踢中場、翼鋒或前鋒等不同位置，2021/22球季跳級踢U18，2022/23球季攻入16球並再跳級踢U21。

尼奧利。（Getty Images）

尼奧利（Trey Nyoni）

年齡：16歲

位置：進攻中場

數據：1次後備上陣



潛力深不見底的進攻中場——尼奧利

足總盃16強勝修咸頓一仗，16歲的尼奧利是全場年紀最細一員。他2023年9月才從李斯特城青年軍加盟，先由U18踢起，青年軍主場處子戰已為紅軍在補時射入擊敗愛華頓。對修咸頓後備上陣，他成為利物浦歷來上陣第三最年輕一員，只有謝路美冼佳亞和艾利洛較他年輕，不過他仍以16歲243日成為紅軍在足總盃上陣最年輕一員。

他的技術優秀，如此年輕已獲提升上U21，甚至已獲一隊上陣機會，前途無可限量。

哥頓。（Getty Images）

哥頓（Kaide Gordon）

年齡：19歲

位置：翼鋒

數據：1次正選、2次後備上陣



仍然令人期待的快翼——哥頓

哥頓曾是利物浦球迷熱切期待的新星，2021年紅軍以過百萬鎊從打比郡收購，同年9月在聯賽盃首次為一隊上陣，2022年1月他在足總盃第3圈的入球，令他成為繼活特本（Ben Woodburn）之後，紅軍歷來第二最年輕入球者，當時他只得17歲96天。

他不久之後已獲得英超處子戰機會，惟一連串傷患阻礙成長步伐，前後足足18個月之久，去年12月復出賽場在歐霸上陣，對修咸頓僅後備上陣1分鐘，回復健康的他依然令人期待。