英超︱利物浦「神刁俠」愛華士回巢　能力愈大責任愈大出任CEO

利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）月前宣布季尾離隊後，球隊內部人心惶惶，隨即傳出班主芬威體育（FSG）有意找前體育總監米高愛華士（Michael Edwards）回巢。

傳聞一直只聞樓梯響，甚至有專門跟進利物浦消息的英國記者信誓旦旦直指愛華士不可能回紅軍，不過芬威體育已確認愛華士重返利物浦的消息，「神刁俠」將出任球會行政總裁。



高普季尾離隊，FSG總裁哥頓（右）找米高愛華士（左）回巢出任CEO。（Getty Images）

米高愛華士主管利物浦轉會事宜的數年，成為紅軍近年最光輝時刻，他在轉會窗多次作出精明收購，尤其是高價將古天奴出售予巴塞隆拿，再將資金購入雲迪積克和艾利臣，成為利物浦獲得歐聯和英超冠軍的最後拼圖，獲香港球迷封為「神刁俠」。

可是愛華士2022年5月離開利物浦之後，紅軍體育總監一職無人坐得穩，他的副手、助理體育總監獲特（Julian Ward）升任接替他的位置，獲特2022月6月上任，做了一年便離隊。獲特離任後，來自德國的舒密基（Jorg Schmadtke）接手出任體育總監，2024年1月轉會窗完結後，舒密基亦離開了紅軍，利物浦體育總監一職懸空至今。

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高普月前宣布離開紅軍，難免打擊內部士氣，FSG立即接觸愛華士，想找他回巢鎮軍心。當時愛華士拒絕了舊老闆，到3月初，FSG再次跟愛華士傾談他的角色，FSG總裁哥頓（Mike Gordon）傳來喜訊，成功帶愛華士歸隊出任行政總裁，「神刁俠」回紅軍的首個任務，正是為球會尋找體育總監人選。

利物浦《迴聲報》指，紅軍下任體育總監，很大機會是上周宣布尾季離開般尼茅夫的李察曉士（Richard Hughes）。曉士在樸茨茅夫跟愛華士認識並成為好友，當年曉士仍是球員，愛華士則為初級數據分析師。

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FSG總裁哥頓大讚愛華士是「全球足球界其中一位最可怕的行政人員」，「他以一個較之前更重要的角色回巢，職權範圍亦更大。」哥頓明言，FSG最初找愛華士歸隊，已賦予他更大權責，亦是對方重投足球界的主要動力，「他在這方面和很多其他方面，跟我們的目標一致。」

哥頓補充，愛華士「將會接管之前由我負責和管理的利物浦球會足球營運」。愛華士2011年加盟利物浦，他由分析師一路到2016年升任足球總監，直到2022年夏天離隊。「神刁俠」離開紅軍後，獲多支球會包括曼聯、車路士以至紐卡素等招手，惟他一直不為所動。愛華士回到利物浦，新角色包括重新建構利物浦的足球營運部門及招聘足球總監。而足球總監一職最關鍵一環在於，為紅軍尋找接替高普的新帥人選。

FSG有意收購另一球會，假如成事那也會是愛華士的工作範圍，愛華士稱，「收購和管理多一間球會，是我決定再次加盟的其中一個最大因素。」他又指出，「我相信要持續保持競爭力，在現有足球組合之中再作投資和擴充是必須的。」

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