曼聯戰靶自我救贖　安東尼轉出扳平入球　拉舒福特加時將功補過

拉舒福特（Marcus Rashford）及安東尼（Antony）相信是曼聯今季被批評責罵最多的球員，但在周日英格蘭足總盃對利物浦的八強比賽，成為兩人的救贖之戰，各自貢獻關鍵入球，協助曼聯在加時以4：3絕殺反勝晉級。



24歲的安東尼兩年前以1億歐元天價從阿積士加盟曼聯，上季入球不多，今季直情掉失射門鞋，在英超及歐聯零入球，失去正選。今場對利物浦前，安東尼全季僅得1個入球，就是在足總盃第四圈對英乙的紐波特郡所入。球迷紛紛諷刺安東尼只懂轉圈，而且他是單蹄馬，射門及傳中往往都用左腳。

今場安東尼繼續做後備，到71分鐘入替傷癒傷出的凱倫。在87分鐘，曼聯在前場搶到控球，安東尼在中路分波，斜傳至左路的加拿祖。加拿祖帶波入到禁區，面對利物浦的兩人夾擊，勉強將皮球傳入中間。安東尼面對遠藤航的緊纏，背對龍門，但他一個轉身，起右腳射地波入網，幫助曼聯追成2：2，令比賽進入加時。其後，安東尼更願為團隊犧牲，客串不擅長的左閘位置。

拉舒福特完法定時間前有次單刀良機，結果他浪費了。（路透社）

拉舒福特近年被視為曼聯前場的孭飛球星，但今季表現令人失望，暫時全季入球仍未上雙，他無論踢左翼還是中鋒，大多時碌碌無為，常常浪費機會，之前更傳出夜蒲缺操的醜聞。

今場對利物浦，拉舒福特擔正踢左翼，當凱倫被換走後，轉踢中鋒。在法定時間的補時，他有次絕佳的單刀機會，接應長傳，在禁區內單對單面對利物浦門將基利靴，結果未能把握，若果他射入那一球，相信曼聯可以在法定時間內以3：2勝出，不用踢加時。

幸好，他在112分鐘將功贖罪，接應麥湯米尼的傳球，在禁區內第一時間順勢右腳射入，利物浦門將基利靴沒有反應，目送皮球入網。拉舒福特這個入球為曼聯追成3：3，在逆境下帶來生機。最終，曼聯在121分鐘再入一球，主場以4：3絕殺利物浦。