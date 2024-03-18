英足總盃球評｜曼聯粉碎利物浦四冠夢　坦赫格做對三件事造就反勝

足總盃8強曼聯主場迎戰「宿敵」利物浦的賽事，如果只看了80分鐘，其實不會理解為何「紅魔鬼」最終能於加時以4：3反勝對手晉級。紅軍今場反常地浪費太多機會，而且比賽末段連環犯錯，固然是勝負關鍵，但曼聯主帥坦赫格今仗也做對了幾件事，方達成這樣的結果。



賽前有報道指曼聯今場稍有差池，坦赫格的帥位隨時不保，他們在比賽初段也顯示出贏波的決心，而且部署上也見心思，坦帥刻意「offload」利物浦的右路防線，製造人多打人少的狀態，撕破紅軍的缺口。開賽10分鐘即有斬獲，阿歷真度加拿祖把握祖高美斯失位左路突入施射，紅軍門將基利靴雖撲出射門，但麥湯米尼門前加一腳，助主隊領先一球。這是坦赫格做對的第一件事。

麥湯米尼上半場為曼聯先開紀錄。（Getty Images）

不過，落後的利物浦才是最危險的，今季已多次後上反勝，而且當他們進入狀態，更可在短時間內提升攻擊力及取得入球，因此，當曼聯滿以為上半場可在互有攻守下領先時，卻被阿歷斯麥亞里士打及穆罕默德沙拿接連射破大門，在完半場前短短4分鐘內由領先變落後。

下半場紅軍更是完全控制節奏，要不是三番四次浪費入球機會，包括一次「5打2」的反擊，最後竟然連射門都無法完成，這對於最擅長快速反擊的紅軍而言，絕對是水準以下的表現。

安東尼（左）入替起到關鍵作用。（Getty Images）

坦赫格做對的第二件事，是沒有指揮球隊盲目壓前搶截，反而是保持耐性，等待機會；然後在下半場中段以安東尼入替今場缺態的凱倫，讓加拿祖返回較擅長的左翼；另外，又以基斯甸艾歷臣入替小將​​高比馬恩奴，加強中場的創造力。這兩個調動都有不俗效果，安東尼於87分鐘轉身抽射入網助曼聯扳成平手，艾歷臣亦於完場前妙傳讓拉舒福特單刀，可惜後者竟告射斜，否則曼聯便可在法定時間內取勝。

曼聯在加時的105分鐘被哈維艾利洛遠射得手，雖說皮球「省」中艾歷臣些微改變方向，令門將奧拿拿束手就擒，是有點欠運，但為什麼在防線夠人的情況下讓艾利洛從容起腳，這也反映了紅魔眾將有欠集中力。

集中針對干拿巴特利的邊路，是坦帥做對的第三件事。（Getty Images）

對坦赫格來說，幸運的是，利物浦之後接連犯錯，先是達雲紐尼斯處理反擊時歎慢板遭奪去皮球，之後不久，這名烏拉圭前鋒於後場協助組織攻勢時，又捨易取難，結果傳球被截，然後麥湯米尼直傳與拉舒福特快射扳平。加時補時1分鐘，艾利洛前場控失皮球被打反擊，曼聯後備入替的小將阿密特迪亞路接應加拿祖橫傳後，壓過紅軍右閘干拿巴特利射遠柱入網，助球隊神奇地以4：3反敗為勝，晉身4強。

曼聯迎來今季少見的慶祝場面。（Getty Images）

紅軍犯錯固然是勝負關鍵，但加時末段坦赫格又做對了另一件事，或多或少增加了迪亞路最後絕殺的成功率。當曼聯於加時落後時，坦帥指揮了中堅哈利馬古尼推前，但不是與雲迪積克硬撼，而是移到紅軍的右後防與巴特利爭頂，當然佔盡上風，這名中堅還有一次射門差點取得入球，加上加拿祖及安東尼都放到了左路進襲，令明明是後備入替的巴特利體力迅速消耗，他最後防守迪亞路時輕微跣腳，可能就是最後幾分鐘不斷受衝擊的結果。

利物浦今場落敗，「四冠」夢碎，但自己浪費機會加上連環出錯，實在與人無尤；也只能說，曼聯雖然未至於重拾皇者風範，但今場起碼把握了機會，或許反映坦赫格命不該絕。