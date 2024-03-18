英足總盃｜曼聯21歲鋒將絕殺利物浦獲激讚　坦承「大頭蝦」致紅牌

曼聯在英格蘭足總盃8強，憑着迪亞路查奧爾（Amad Diallo）的「120+1」入球在加時最後一刻以4：3擊敗利物浦，晉身4強，將會與英冠的高雲地利爭入決賽，另邊廂則是曼城和車路士爭決賽位。

迪亞路賽後直言這致勝球是「生涯最佳入球」，但也坦承對自己大意領紅失望。



曼聯在加時的補時階段一次反擊，加拿祖和後備入替的迪亞路查奧爾雙人突破，最後加拿祖斜傳予迪亞路，後者果斷地入禁區起腳射遠柱，成就反勝，領紅魔鬼打入4強。這個入球處理得冷靜成熟，迪亞路也因而獲各方大讚。

迪亞路查奧爾為曼聯射入致勝球。（Getty Images）

迪亞路查奧爾立刻忘形地脫去球衣瘋狂慶祝，卻遭球證出示今仗第二面黃牌，兩黃一紅被逐，原來他在116分鐘已領得首面黃牌，他賽後坦承：「我忘記自己本身已經有一面黃牌了，我對於拿了紅牌很失望，但最重要的是贏波，而且能擊敗像利物浦這樣的強隊，對我來說是非常、非常重要的時刻。」

迪亞路坦承自己忘了本身有黃牌在身。（Getty Images）

迪亞路續指，這是他生涯至今最重要的入球，「大家都來恭喜我，我也想謝謝大家，整場比賽，球迷都很落力。」這位科特迪瓦小子的「波監」將要在本月30日對賓福特的賽事執行，理應不會錯過4強對高雲地利的賽事。