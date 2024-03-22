國足失分隊長張琳芃向妻子稱「沒法再做更好」　未隨隊吃早餐

世界盃亞洲區外圍賽第二輪C組，中國隊作客新加坡最終2：2打和，隊長張琳芃在賽事中犯錯導致失波，他賽後直言「是時候結束國家隊生涯」。

張琳芃的太太王喬治賽後在社交媒體分享與丈夫的對話截圖，並留言：「想罵就罵」。內媒則指，張琳芃賽後翌晨已沒有隨隊吃早餐。



國足賽和新加坡後，張琳芃受訪時坦言覺得是時候結束國家隊生涯；同時大批國內球迷對國足口諸筆伐，尤其質疑為何門將顏駿凌屢次失誤仍能正選、又叫張琳芃退役等。

張琳芃的太太王喬治隨後在社交媒體分享與丈夫的對話截圖，當中張琳芃向太太傳了一段訊息，寫道：「老婆我剛上樓（回到酒店），剛才已經和球隊在下面試了，主教練說完我給大家說了，我來承擔這個責任。」

張琳芃妻子王喬治分享與丈夫的對話紀錄。（微博圖片）

他續寫：「不是不和你商量老婆，我真的覺得自己沒法再去做的更好了，每天真的付出了百分之兩百的努力，可是這個結果我真的接受不了，就這樣結束吧。」

截圖中的王喬治仍在輸入訊息，寫上「那下一場呢？」但尚未發送，她也在帖文寫道：「想罵就來罵吧，無所謂了。」效力武漢三鎮的劉殿座也留言道：「心痛他……唉……不管怎樣我都支持他，愛他」，而王喬治則回覆：「你光支持他就行，愛他讓我來」。

張琳芃自2009年入選國足開始，一直是後防主力。（Getty Images）

國足下周二尚要回到主場再對新加坡，網上售票平台顯示門票已售罄，而張琳芃是否真的退出國家隊仍是未知之數。央視記者王濤指，張琳芃周五（22日）早上「未有跟球隊一同吃早餐，而是直接上了大巴車，他的表情有些決絕」。

雖然不少球迷都批評張琳芃犯錯離譜、認為他應及早退役，甚至再次批評他的紋身、指他過往也曾多次犯錯累國足輸關鍵波，但也有球迷指出，如果有更好的年輕球員，張琳芃也許早已退下來，問題全出於國足青黃不接。