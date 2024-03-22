德國足總與adidas結束70年合作關係　副總理轟愛國精神不足

德國足球隊與德國品牌adidas的關係密不可分，「三間」彷彿已是德國隊的象徵。德國足總日前宣布，與adidas結束70年的合作關係，2027年起改由Nike贊助，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）直斥足總的決定，是「欠缺愛國精神」。



德國國家隊自1954年已經與Adidas合作。（Getty Images）

早在1954年，adidas已經是德國國家隊的贊助商，雙方合作70年，期間3奪世界盃﹑3度稱霸歐洲，接近德國足球所有輝煌日子也是穿上「三間」球衣。不過，由德國品牌贊助德國隊的日子來到終結，德國足總周四（21日）宣布，2027年起不再穿上「三間」球衣，2026年美加墨世界盃將會是德國最後一個穿上adidas的大賽。

德國隊多年來穿上「三間」球衣，贏得不少殊榮，包括世界盃及歐國盃。（資料圖片／Getty Images）

德國隊將在2027年全線改由Nike贊助，雙方簽下一紙7年的合約，直至2034年。2027年的女子世界盃將會是德國轉「一剔」後的首個大賽，其後兩屆世界盃及歐洲國家盃亦會穿上Nike球衣。

德國足總主席紐恩多夫（Bernd Neuendorf）在聲明中透露，Nike提供一份財政上最好的提案，加上支援發展業餘及草根足球等項目，令德國足總決定由「三間」轉「一剔」。紐恩多夫不忘感激adidas多年來的支持，強調雙方依然緊密合作，直至2026年年底。德國足總司庫Stephan Grunwald直言，多得Nike的合約，德國足總的財政有望變得穩定。

德國隊與Adidas的合作關係來到終結，將在2027年改穿Nike球衣。（Getty Images）

德國隊因財政問題棄用本土牌子，難免引起德國國內的聲音，德國經濟部長哈貝克直斥足總這個決定「缺乏愛國主義」，「我不能想像德國的球衣不是『三間』，對我而言，adidas與德國旗是一體的，是德國的身份象徵，我希望有關方面更有愛國精神。」