世界盃外圍賽︱國足2球領先遭新加坡追和　武磊失機守將連環自爆

世界盃外圍賽亞洲區第二輪C組賽事，中國足球隊（國足）作客新加坡，今場是新帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）領軍第一仗，前鋒武磊上半場梅開二度，國足領先2：0大好形勢下，卻因下半場守將接連犯錯，被新加坡2：2迫和。

同組另一場賽事，韓國亦在先開紀錄下被泰國1：1迫和，國足失分後繼續排小組第三，出線形勢不利。



武磊表現活躍，上半場梅開二度助中國領先2：0。

國足世界排名跌至88位，賽前仍被看高一線，畢竟新加坡僅為世界排名156位的弱旅，較第154位的香港還要低兩位。

開賽下來，國足上半場也是佔盡上風一隊，伊雲高域帶領中國隊第一仗，武磊表現活躍，10分鐘他在十二碼點位置接應頭槌頂入，已為國足先開紀錄。他之後射門省中新加坡守將手部博得十二碼，31分鐘親自操刀卻宴客不入。至上半場補時2分鐘，武磊再入一球，國足以2：0返入更衣室。

新加坡下半場連追兩球，迫和國足。（新加坡足總Ｘ）

國足下半場連環自爆

國足即使錯失不少機會，手握兩球在手，以為勝利在望。不料下半場國足守將連環失誤，白白令3分變1分。新加坡半場落後兩球，日本籍教練小倉勉果斷作出兩個調動，包括換入前鋒Faris Ramli取代守將Zulqarnaen Suzliman，加強攻力。

調動果然有效，53分鐘新加坡一次反擊，後備入替的Faris Ramli面對國足3位守將，他選擇第一時間在禁區外起腳射門，皮球省到國足守將張琳芃大腿後皮球改變方向，即使球速不快，仍「收死」門將顏駿凌。這記入球當然有一定幸運成份，但國足3位守將站位實在不理想，才讓Faris Ramli有機可乘。

新加坡追近一球，小倉勉再作兩調動，包括以守將Jacob Mahler入替，再收奇效。81分鐘新加坡一次攻勢，國足一班守將未能清脆解圍之下，間接為新加坡再製造機會，守將蒋光太、張琳芃先後解圍「撻Q」，Jacob Mahler把握機會勁射入網，為新加坡扳平2：2，引爆主場氣氛。

國足新帥伊雲高域領軍第一仗，無法在世界盃外圍賽同組最弱的新加坡身上取分。（新華社）

「罪人」張琳芃：對不起球迷，是時候結束國家隊生涯

雙方最終踢成2：2，較國足世界排名低68位的新加坡成功搶得1分。同樣剛易帥的韓國隊，在孫興慜先開紀錄下，被泰國1：1迫和，3戰2勝1和，以7分續排榜首，泰國與中國同樣以1勝1和1負得4分，國足得失球差不及泰國暫列第3，榜末的新加坡今仗在國足身上取得分組賽第1分。下周二（26日）國足將回到主場，再次面對新加坡。

有消息指國足向球迷致謝時，被部分球迷高叫「丟人」。今仗犯下致命失誤連累球隊失分的隊長張琳芃，賽後表示是時侯退出國家隊，「想了很久，我想是時候結束我的國家隊生涯了，我們現在了新加坡都無法擊敗了，感覺對不起球迷。」張琳芃2009年為國足上陣至今，累積105次上陣，攻入6球，今年他已經34歲，水平跟巔峰時期有相當差距。

國足遭新加坡迫和後，守將張琳芃表示自責，認為是時候退出國家隊。（新華社）

今年初中國隊在亞洲盃出局，中國足協終在2月24日解僱主帥恩高域（Aleksandar Jankovic，內地譯揚科維奇），並由前阿曼主帥伊雲高域接手。

69歲的伊雲高域對亞洲足球早已非常熟悉，在2000年初已經在亞洲搵食，早前帶領阿曼出戰亞洲盃，可惜戰績與國足一樣，分組賽3戰不勝無緣晉級後被辭退，相信經過今場賽事之後，伊雲高域應該感受到國足主帥的壓力了。