港足｜大軍出發往烏茲別克　三人退隊意外補選林樂勤

港足周四晚（21日）在世界盃亞洲區外圍賽第二輪E組主場0：2不敵烏茲別克後，翌晨（22日）隨即出發，準備下周二作客同一勁旅的賽事。

主帥安達臣賽後原本表示會補選艾華，惟最終由均業北區的林樂勤補上。



港隊周五早上啟程，先飛往韓國仁川，再轉機前往烏茲別克首都塔什干。安達臣在香港主場不敵烏茲別克後，已明言艾里奧、艾華頓和鍾樂安將退隊，當中艾里奧因身體狀況未能應付兩場國際賽、艾華頓昨仗中途退下火線，鍾樂安則一直肩傷未愈。

林樂勤（前排右二）早前曾隨港隊出戰杭州亞運。（資料圖片）

當時他表示或會補選艾華，不過艾華最終未有出現，港足最後宣布補選林樂勤。林樂勤早前曾隨港隊出戰杭州亞運及省港盃足球賽。

另外，隨港隊出發、負責港隊旅程上資訊發放及聯絡的足總市場部職員，在出發前向傳媒指，「由於行政總裁拒絕讓市場部第二名職員一同隨團，今次資訊發放可能有所延誤，敬請原諒」。