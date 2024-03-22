網球︱黃澤林亮相邁亞密大師賽首圈創歷史　曾3度打破對手發球局

香港網球代表黃澤林（Coleman）歷史性亮相邁亞密大師賽主賽圈，面對世界排名第35位的塞爾維亞球手謝利（Laslo Djere），這位19歲小將毫無懼色，第二盤更曾4次打破對手發球局，即使最終力戰近2個半小時僅負，他在這場香港球手首度躋身ATP 1000級別賽事正賽歷史時刻的表現，實在毫不失禮，連對手也大讚他大有前途。



黃澤林（Coleman）歷史性亮相邁亞密大師賽主賽圈，面對世界排名第35位的塞爾維亞球手謝利（Laslo Djere）。（直播截圖）

黃澤林創香港網球手歷史新一章

黃澤林目前世界排名為生涯新高的第212位，他在資格賽連續淘汰兩名世界前100位球手，才來到主賽圈，對手為塞爾維亞「二哥」、世界排名35位的謝利。28歲的謝利縱未贏過大滿貫，但仍是位實力不錯的球手，曾分別在ATP 250及500級別賽事贏得冠軍。

二人排名差距如此大，比賽開始下來雙方實力卻不覺相差這麼遠。首盤第一局，Coleman發球取得第一分，之後順利保住發球局。身材高大的黃澤林發球強勁，最高時速超過220公里，強勁的抽擊成為他另一得分之匙，缺點是失誤較多；謝利表現四平八穩，充滿耐性地等待機會，而且他每球部署也見心思。

黃澤林在邁亞密大師賽首圈賽事，發球威力依然強大。（資料圖片／葉詩敏攝）

第二盤曾3度打破謝利發球局

雙方各有長處，謝利的豐富經驗成為分野，首局戰至5：5，他把握機會打破黃澤林發球局，保住自己發球局後首盤先贏7：5。第二盤Coleman再陷劣勢，早段被「破發」落後至1：3，輪到他發揮最大強項——頑強的鬥志。

黃澤林在拿度網球學校受訓，盡得「泥地王」纏鬥能力的真傳。他的正手抽擊力量大，落點又刁鑽，令謝利吃盡苦頭。Coleman先保住發球局，繼而首度打破謝利發球局追成3：3。剛傷癒復出的塞爾維亞球手此時體能似乎有點下降，Coleman再次保發後，他在謝利的發球局3度獲得break point，終再贏一局領先至5：3。黃澤林從落後1：3，一口氣連贏4局反超前5：3，既是球技也是意志的表現。

黃澤林在落後下再次發揮驚人鬥志。（資料圖片／葉詩敏攝）

可惜在再贏一局便追平盤數的大好形勢下，他的發球局再次被謝利打破，而在局數領先5：4、謝利的發球局，黃澤林連拿3分領先40：0，手握3個破發分兼match point，謝利突然「甦醒」過來保住發球局，塞爾維亞人之後再「破發」、連贏3局反超前6：5，再次逆轉比賽形勢。

拒絕放棄的Coleman，再次發揮強大的抽擊打破謝利的發球局追至6：6，惟黃澤林在決勝局未能發揮發球威力，第一發球屢次開失，決勝局以3：7敗陣，力戰近2個半小時，以大分5：7、6：7不敵謝利出局。

謝利賽後受訪，大讚黃澤林的表現。（直播截圖）

黃澤林未能贏波雖可惜，但他在ATP 1000級別賽事初登場的表現，已帶來很大驚喜。第一次晉身ATP 1000賽事、拿下第一分、第一局、第一個break point、第一次破發，每一步都是里程碑。面對世界排名遠勝他的球手，不止沒有大比數落敗，還能纏鬥到底，落後時從沒放棄，咬緊牙關一步步從後趕上反超前，那份勇氣和鬥志絕對值得讚賞。

賽後謝利接受大會訪問時，對黃澤林的首場ATP 1000主賽圈賽事表現感到驚訝，並大讚Coleman「假如他能繼續打出今場的表現，他會有光明前途。」

檢視Coleman今場表現，發球方面他的6個Ace球勝過對手謝利的4個，惟第一發球成功率只得56%，不及謝利的71%，浪費了他強大的發球威力；網前和抽擊得分都較謝利多，非壓力失誤20次，較對手多3次。以首場ATP 1000主賽圈賽事而言，其實已無可挑剔，畢竟對手謝利贏在經驗，比賽關鍵時刻的發揮確較Coleman勝一籌。

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ATP 1000級別的邁亞密大師賽，級別僅次於四大滿貫以及年終總決賽，黃澤林由資格賽打起，先挫法國球手加斯頓（Hugo Gaston），其後在落後下反勝印度球手拿高（Sumit Nagal），接連淘汰兩名世界前100的球手，成為史上首名港將躋身ATP 1000分賽的正賽圈。

邁亞密大師賽是黃澤林生涯第2次在ATP巡迴賽正賽圈亮相，上次是憑外卡出戰年初的香港公開賽，當時不敵意大利的穆薩迪，首圈止步。