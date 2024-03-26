英格蘭傷兵多達15人令你悲觀？　修夫基看到傷兵潮帶來的好處

英格蘭將於今日友賽比利時，主帥修夫基賽前承認傷兵問題嚴重，「我從未經歷過」，多達15名主力無法候命，包括哈利卡尼、哈利馬古尼及基爾獲加已因傷退隊。修夫基嘗試樂觀面對，表示看到傷兵潮帶來的好處，令更多邊緣國腳可以接受高水平比賽的試煉，有助他揀蟀參加歐國盃。



英格蘭上周六友賽以0：1不敵巴西，哈利卡尼、基爾獲加、森莊士東及哈利馬古尼因傷退隊，加上布卡約沙卡在對巴西前已經退隊。英國《天空體育》為修夫基數過，英格蘭本身已有尼克普比、捷比亞、勞基梳爾、列斯占士、馬克古希、利維高維爾、泰朗明斯、阿歷山大阿諾特、基亞利殊及哥林威爾遜10位常規國腳受傷，傷兵總數達15人。

英格蘭領隊修夫基周一出席賽前記者會，抱怨傷兵問題嚴重，他說：「對我們而言，這是一個不可思議的數字！」

修夫基說：「我從未經歷過（這種傷兵潮）。不過，這代表其他人的機會來了。對巴西一戰，我們見到其他球員站出來，把握機會，這是對我們的好事。」

被問到傷兵潮會否影響計劃，修夫基嘗試樂觀面對，他說：「不得不說，現在發生的，與最初的想法有點不同。我們可能會發掘到更多的球員，真的有作用的。看到這些球員面對高水平對手的表現，將有助我們作出更好的決定。」

上場對巴西，修夫基起用奧尼屈堅斯打正選前鋒，取代受傷的卡尼。修夫基表示，今仗對比利時會將機會給予另一名前鋒艾雲東尼。在佐敦軒達臣受傷下，高比馬恩奴上場後備登場，上演大國腳處子戰；修夫基表示軒達臣今場亦難以踢足90分鐘，相信馬恩奴會繼續有上陣機會。修夫基亦證實高爾彭馬復操，有機會對比利時披甲。