英格蘭3月國際賽點兵頭重腳輕　按位置分析歐國盃潛在陣容

英格蘭領隊修夫基點兵，公布3月國際賽期的25人大軍名單，陣容顯得頭重腳輕，兩閘及防中兵力薄弱，但前場攻中及鋒將卻有一大堆。這是6月前最後一次國際賽練兵機會，相信修夫基主要考察前線如查洛保雲、拉舒福特、艾雲東尼等邊緣人。

本文會根據修夫基的作風、英格蘭的戰術、球員狀態及特點，去推敲英格蘭在6月歐國盃決賽周的23人名單。英格蘭會在今月底友賽巴西及比利時，之後6月初還會友賽波斯尼亞及冰島，跟着就會出戰歐國盃。



比克福特一直坐穩英格蘭首席門將。（Getty Images）

【門將】

3月入選球員：森莊士東（Sam Johnstone/水晶宮）、比克福特（Jordan Pickford/愛華頓）、蘭斯達爾（Aaron Ramsdale/阿仙奴）

其他潛在入選歐國盃球員：尼克普比（Nick Pope/紐卡素）

簡評：比克福特穩坐首席門將之位，蘭斯達爾會是後備。尼克普比養傷，若果他在4月復出後重拾狀態，相信會在6月的歐國盃大軍取代森莊士東。

英格蘭的右閘還要依靠基爾獲加。（Getty Images）

【右閘】

3月入選球員：基爾獲加（Kyle Walker/曼城）

其他潛在入選歐國盃球員：捷比亞（Kieran Trippier/紐卡素）、賓韋特（Ben White/阿仙奴）

簡評：曾經是英格蘭人才最豐盛的位置，但雲比沙卡失去球會正選、列斯占士變成玻璃人，如今仍靠基爾獲加及捷比亞支撐大局。捷比亞現正養傷，料這位可勝任左、右兩閘的球員傷癒後會入選歐國盃大軍。公布今月大軍時，修夫基表示賓韋特與教練團隊沒有矛盾，國家隊大門一直為他打開，但賓韋特暫時不願意被徵召，未知這位阿仙奴守將會否在6月改變主意。阿歷山大阿諾特當然也可勝任右閘，但在去年的國際賽，修夫基似乎更喜歡派他踢防中。

21歲的班夫韋迪首度入選國家隊。（Getty Images）

【中堅】

3月入選球員：班夫韋迪（Jarrad Branthwaite/愛華頓）、李維士鄧克（Lewis Dunk/白禮頓）、祖高美斯（Joe Gomez/利物浦）、安斯干沙（Ezri Konsa/阿士東維拉）、哈利馬古尼（Harry Maguire/曼聯）、史東斯（John Stones/曼城）

其他潛在入選歐國盃球員：馬克古希（Marc Guéhi/水晶宮）、利維高維爾（Levi Colwill/車路士）

簡評：馬古尼及史東斯毫無疑問會是英格蘭的正選中堅組合，預計修夫基6月會帶多兩位後備中堅去德國。祖高美斯的優勢在於是通天佬倌，還可勝任左閘及右閘。班夫韋迪今月首度獲徵召，修夫基解釋此子用波好又冷靜，而且他是少有的左腳中堅。其他英格蘭左腳中堅有泰朗明斯及利維高維爾，前者今季長期養傷，料難以踢歐國盃，後者則就腳趾受傷，錯了今次的國際賽期。

芝維爾現效車路士，傷患纏身。（Getty Images）

【左閘】

3月入選球員：芝維爾（Ben Chilwell/車路士）

其他潛在入選歐國盃球員：勞基梳爾（Luke Shaw/曼聯）

簡評：芝維爾及勞基梳爾是英格蘭最好的左閘，但兩人同樣常常受傷。若兩人健康，料會齊齊入選歐國盃大軍；若他們有傷，後備相信是可當替工的捷比亞或祖高美斯。

迪格蘭賴斯是英格蘭中場不可或缺的一員。（Getty Images）

【防中】

3月入選球員：迪格蘭賴斯（Declan Rice/阿仙奴）、佐敦軒達臣（Jordan Henderson/阿積士）

其他潛在入選歐國盃球員：加雲菲臘斯（Kalvin Phillips/韋斯咸）、阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold/利物浦）

簡評：在3月的大軍名單中，只有賴斯及軒達臣是偏防守的中場，修夫基的愛將、由曼城外借到韋斯咸的加雲菲臘斯終於落選。修夫基表示菲臘斯近況太差，但仍有機會入選歐國盃大軍，因為他是陣中少有的墮後中場。修夫基去年「抄高普功課」，用阿諾特踢中場，他有機會沿用這一招，但他正養傷，未能入選今月的大軍。若阿諾特健康，相信他拍賴斯會是修夫基心目中的最佳防中組合。33歲的軒達臣有江湖地位，而且英格蘭好防中也不多，預計他都有機會入選歐國盃大軍，穩定更衣室。

安察洛堤將比寧咸推前，解放其進攻能力，這位英格蘭中場今季在皇馬表現八面玲瓏。（Getty Images）

【攻中】

3月入選球員：干拿加歷查（Conor Gallagher/車路士）、占士麥迪臣（James Maddison/熱刺）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham/皇家馬德里）

其他潛在入選歐國盃球員：/

簡評：比寧咸在皇家馬德里光芒四射，位置愈前，威脅愈大，如果修夫基「抄安察洛堤功課」，應該會將他由8號位推前到10號位。英格蘭攻中人才亦多，占士麥迪臣傷癒後狀態亦不錯，還有車路士的干拿加歷查，估計在決選歐國盃大軍時，後兩者只能活一個。除上述3人外，菲爾科頓、高爾彭馬、史達寧等亦勝任攻中。

英格蘭右翼人材輩出，只是科頓（中）及沙卡（右）已經令人難以抉擇。（Getty Images）

【右翼】

3月入選球員：查洛保雲（Jarrod Bowen/韋斯咸）、菲爾科頓（Phil Foden/曼城）、高爾彭馬（Cole Palmer/車路士）、布卡約沙卡（Bukayo Saka/阿仙奴）

其他潛在入選歐國盃球員：/

簡評：右翼成為英格蘭最幸福的煩惱，估計會是修夫基今月國際賽最需要考察的位置。沙卡一直來右翼正選，今季在阿仙奴表現亦佳，但曼城的科頓近況大勇，實在令人難以取捨。更難選的是，查洛保雲及高爾彭馬今季在各自球會同樣搶鏡。

拉舒福特今季在曼聯表現低迷，能否入選到歐國盃大軍？（Getty Images）

【左翼】

3月入選球員：安東尼哥頓（Anthony Gordon/紐卡素）、拉舒福特（Marcus Rashford/曼聯）

其他潛在入選歐國盃球員：基亞利殊（Jack Grealish/曼城）、史達寧（Raheem Sterling/車路士）、查頓辛祖（Jadon Sancho/多蒙特）

簡評：安東尼哥頓首度入選，修夫基盛讚他今季表現穩定，取得入球，願為團隊付出，十分喜歡他的態度。哥頓有機會入選歐國盃大軍，因為左翼競爭不算太大。之前，修夫基心目中左翼正選是拉舒福特及基亞利殊之爭，但今季拉舒福特低迷至極，若果哥頓季尾踢得好，說不定可以取代拉舒福特。拉舒福特的優勢在於可踢左翼及中鋒兩個位置（他今季在曼聯踢這兩個位置的表現很差）。此外，史達寧又落選英格蘭大軍，難道修夫基真的忘記了他？不要忘記還有查頓辛祖，他外借多蒙特後似乎有點咸魚翻生。

奧尼屈堅斯今季在維拉表現突出。（Getty Images）

【中鋒】

3月入選球員：哈利卡尼（Harry Kane/拜仁慕尼黑）、艾雲東尼（Ivan Toney/賓福特）、奧尼屈堅斯（Ollie Watkins/阿士東維拉）

其他潛在入選歐國盃球員：/

簡評：哈利卡尼是毫無疑問的正選中鋒。由於修夫基喜歡踢4-2-3-1或4-3-3，正選中鋒只有一位，所以估計歐國盃23人名單頂多只會選3位中鋒，甚至有可能只選兩名中鋒，再配合一些可兼任中鋒的翼鋒。艾雲東尼及奧尼屈堅斯在這輪國際賽要加把勁，相信暫時以屈堅斯領先，因為他今季在維拉表現突出，傳射俱佳。艾雲東尼則是在涉賭停賽8月個後首次獲徵召。拉舒福特、查洛保雲、高爾彭馬、菲爾科頓等皆有客串中鋒的能力。

英格蘭3月國際賽期25人大軍名單：

門將：森莊士東（Sam Johnstone/水晶宮）、比克福特（Jordan Pickford/愛華頓）、蘭斯達爾（Aaron Ramsdale/阿仙奴）

後衛：班夫韋迪（Jarrad Branthwaite/愛華頓）、芝維爾（Ben Chilwell/車路士）、李維士鄧克（Lewis Dunk/白禮頓）、祖高美斯（Joe Gomez/利物浦）、安斯干沙（Ezri Konsa/阿士東維拉）、哈利馬古尼（Harry Maguire/曼聯）、史東斯（John Stones/曼城）、基爾獲加（Kyle Walker/曼城）

中場：祖迪比寧咸（Jude Bellingham/皇家馬德里）、干拿加歷查（Conor Gallagher/車路士）、佐敦軒達臣（Jordan Henderson/阿積士）、占士麥迪臣（James Maddison/熱刺）、迪格蘭賴斯（Declan Rice/阿仙奴）

前鋒：查洛保雲（Jarrod Bowen/韋斯咸）、菲爾科頓（Phil Foden/曼城）、安東尼哥頓（Anthony Gordon/紐卡素）、哈利卡尼（Harry Kane/拜仁慕尼黑）、高爾彭馬（Cole Palmer/車路士）、拉舒福特（Marcus Rashford/曼聯）、布卡約沙卡（Bukayo Saka/阿仙奴）、艾雲東尼（Ivan Toney/賓福特）、奧尼屈堅斯（Ollie Watkins/阿士東維拉）

