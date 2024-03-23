歐國盃專題︱英格蘭右翼幸福的煩惱　科頓定沙卡？還有他、他和他

2024歐洲國家盃，博彩公司將英格蘭跟法國並列大熱門，三獅軍團勝在陣容前中後三線實力平均，前線由神鋒哈利卡尼領軍，中場有加盟皇馬後光芒四射的比寧咸，以及一流防中迪格蘭賴斯，後防由史東斯和馬古尼組成的中堅組合亦四平八穩，還有沙卡、科頓兩個潛力深不見底的超級年輕球員，被看好也是很正常。

英格蘭人才太豐盛，領隊修夫基如何選兵、怎樣排陣，才是最大問題。上屆歐國盃這個「幸福的煩惱」出現在右閘位置，今屆賽事轉移到右翼，沙卡、科頓、保雲、高爾彭馬、哥頓全部狀態十足，到底應如何取捨？



英格蘭 友賽 巴西

周六深夜3時 UEFA.tv直播



歐洲國家盃前，又是考驗領隊修夫基眼光的時候。（Getty Images）

英格蘭各位置人才庫評估：



中鋒：哈利卡尼（首選）／屈堅斯（次選）／拉舒福特、艾雲東尼（後備）

左翼：基亞利殊（首選）／拉舒福特（次選）／哥頓（後備）

右翼：菲爾科頓（首選）／沙卡（次選）／查洛保雲、哥頓、高爾彭馬（後備）



進攻中場：比寧咸（首選）／占士麥迪臣、高爾彭馬、馬恩奴（後備）

防守中場：迪格蘭賴斯（首選）／阿歷山大阿諾特、軒達臣（後備）



右閘：基爾獲加（首選）、捷比亞、祖高美斯（後備）

左閘：芝維爾（首選）、勞基梳爾（次選）、祖高美斯、捷比亞（後備）

中堅：史東斯＋馬古尼（首選）、祖高美斯、鄧克、干沙、班夫韋迪（後備）



門將：比克福特（首選）／蘭斯達爾（次選）



英格蘭右翼人材輩出，只是科頓（中）及沙卡（右）已經令人難以抉擇。（Getty Images）

英軍選兵初步評估

修夫基在位以來，從選兵到排陣均偏向保守，鮮會忽發奇想作出別出心裁選擇，慣常只會在本身信任班底之中微調，因此2024歐國盃23人大軍之中，不少位置已是雷打不動。必然正選包括前鋒兼隊長哈利卡尼、中場孖寶比寧咸和迪格蘭賴斯、史東斯和馬古尼的中堅組合以及門將比克福特。

沒有受傷的話，前線的基亞利殊、沙卡、科頓，中後場的基爾獲加、芝維爾、勞基梳爾、阿歷山大阿諾特，基本上都會入選，以上已佔去13個席位，只餘10個位置「走盞」。

考慮到左閘芝維爾和勞基梳爾今季不時有傷，能踢左右兩閘、中堅和防中4個位置的祖高美斯，入選機會亦相當高。拉舒福特今季在曼聯狀態平平，英軍正選席位不再穩固，他可兼踢中鋒，又是修夫基慣用愛將之一，入圍機會仍大。修夫基常用4-2-3-1或4-3-3陣式，中鋒位只得一個，哈利卡尼是必然正選之下，相信只會帶多一個中鋒球員，目前以在維拉狀態火熱的奧尼屈堅斯秤先。

正宗防中只得賴斯一人，菲臘斯終於被放棄之下，深得修夫基信任的老大哥佐敦軒達臣有望保住席位（一個懸念是，曼聯小將馬恩奴剛剛由入選U21獲提拔上大國腳，會否搶去老大哥位置？）；中堅至少帶多兩個後備，料會從鄧克、干沙及班夫韋迪中三選二；扣除兩個後備門將位，只餘下最後兩個位置，33歲的捷比亞今季體能狀態有點滑落，他的英軍位置無大影響，沒有受傷之下幾乎都會入選，以修夫基的一貫作風，他會繼續選捷比亞。

最後一個位，會多選一隻右翼，還是揀多個進攻中場？攻中已有「鐵膽」比寧咸，科頓可兼踢此位置，衡量下似乎多選一位右翼球員較上算，保雲、高爾彭馬、哥頓三選一，如何是好？

英格蘭右翼5大人選（點圖放大）

英格蘭擁有一群頂級翼鋒，左路的基亞利殊盤扭突破力強，視野亦佳，拉舒福特速度高、入楔爆炸力十足；右路無論是科頓還是沙卡都是速度、爆炸力和盤扭以至射門能力俱備。

再選多一個後備，應該考慮什麼？尋找正選陣容所缺少的球員特質，或是戰術改變時需要用上的能力？不如先從保雲、高爾彭馬、哥頓三位潛在人選的特色之中，再作評估。

查洛保雲今季在韋斯咸狀態大勇。（Getty Images）

查洛保雲（Jarrod Bowen）

效力球會：韋斯咸

年齡：27

身高：1.75米

慣用腳：左腳

今季數據：所有賽事37次上陣，18入球／7助攻

英格蘭喼帽：5次上陣無入球



簡評：保雲是典型的「矮腳虎」踢法，變速突破力強，踢法簡單直接，射門勁度十足，亦常為隊友鋪橋搭路。他今季狀態火熱，單是英超已攻入14球，較沙卡的13球、科頓的11球更多，美中不足的是，他今季英超助攻數字不及慣常，暫時只錄得3次，沙卡有8次，科頓亦有7次。



高爾彭馬補時5分鐘為車路士射入十二碼4：4迫和曼城，他攤開雙手慶祝一幕令人難忘。（Getty Images）

高爾彭馬（Cole Palmer）

效力球會：車路士

年齡：21

身高：1.89米

慣用腳：左腳

今季數據：所有賽事37次上陣，16入球／12助攻

英格蘭喼帽：2次上陣無入球



簡評：車路士今季表現時好時壞，唯一長期受到讚賞的就是高爾彭馬的表現。曼城青訓產品，身高達1.89米，無損他的盤扭能力和窄位傳控技術，速度高又靈巧，具備傳球視野，控球能力亦強，是個相當全面的球員。



今季在英超已取得11入球和8助攻，更難得的是他的心態相當成熟，也受得住壓力，今季已為車路士五度射入十二碼，包括對母會曼城補時5分鐘所入一球，領軍4：4迫和藍月亮，連同在曼城青年軍的數據，生涯9次主射十二碼全部中鵠，由表現、狀態到個人能力均無可挑剔，並同時勝任進攻中場位置。



哥頓加盟紐卡素後表現更上層樓。（Getty Images）

哥頓（Anthony Gordon）

效力球會：紐卡素

年齡：23

身高：1.83米

慣用腳：右腳

今季數據：所有賽事40次上陣，10入球／7助攻

英格蘭喼帽：0



簡評：哥頓其實兩翼皆宜，甚至出任正箭頭亦可以，他有身材，有速度，身體對抗能力上乘，而且十分勤力，工作效率一流。他同時是個非常聰明的球員，走位靈活，無球跑動能力出色，總是能看穿對手防守弱點強攻。稍為不利的是，他今次才是首次獲徵召入英格蘭大軍，3月國際賽期前未曾為英軍上陣。



保雲、高爾彭馬、哥頓各具特點，保雲的位置和作用相對較為單一，右翼本身已有沙卡和科頓之下，他入選的機會似乎不太高。哥頓與高爾彭馬都是有身材、高度和速度，而且二人都能踢中前場不同位置，從修夫基的選兵紀錄，高爾彭馬應可看高半線。

保雲已經27歲了，才5次為英軍上陣，而且4次是不受重視的歐國聯賽事，餘下1次為友賽；高爾彭馬兩度為英格蘭後備出場，均為歐國盃外圍賽，可見修夫基銳意栽培；歐國盃前只餘下4場友賽，包括今月底友賽巴西及比利時，6月初友賽波斯尼亞及冰島，哥頓現在才首次入選，以修夫基的性格，哥頓晉身歐國盃大軍名單的機會不算高——除非左翼人選基亞利殊或拉舒福特因傷無法入選，在紐卡素慣常踢左翼的哥頓，便有望入圍。

縱然高爾彭馬在三人之中入選機會較高，他在歐國盃發揮的空間預期仍相當有限。畢竟修夫基一早已定好既定陣容，前場三個位置大概就只有以下五位球員：左翼基亞利殊／拉舒福特，中鋒卡尼，右翼科頓／沙卡，中場比寧咸和賴斯的位置也無法撼動，高爾彭馬如能入選，充其量也只能趁後備上陣期間爭取一下表現。

科頓和沙卡在右翼撞位，如何排陣考驗領隊修夫基的功力。（Getty Images）

右翼正選出科頓定沙卡？

至於右翼應用科頓還是沙卡，又是個大難題，查看修夫基近仗排陣，應以科頓正選機會秤先，實際上要視乎其他位置人選，例如左翼如以控球力較強的基亞利殊上陣，右翼便可能出爆炸力更強的沙卡較好；若左邊已有「快馬」拉舒福特在陣，右路以科頓配合效果料較好。

去年10月對意大利及11月對馬爾他的兩場歐國盃外圍賽，修夫基便是以拉舒福特及科頓踢正選；11月作客馬其頓的另一場歐國外，他則用上基亞利殊和沙卡的翼鋒組合。何時選哪對組合，因應各人狀態之外，料同時須視乎不同場次對手球員特點而定。

英格蘭3月國際賽期26人大軍名單：

門將：森莊士東（Sam Johnstone/水晶宮）、比克福特（Jordan Pickford/愛華頓）、蘭斯達爾（Aaron Ramsdale/阿仙奴）



後衛：班夫韋迪（Jarrad Branthwaite/愛華頓）、芝維爾（Ben Chilwell/車路士）、李維士鄧克（Lewis Dunk/白禮頓）、祖高美斯（Joe Gomez/利物浦）、安斯干沙（Ezri Konsa/阿士東維拉）、哈利馬古尼（Harry Maguire/曼聯）、史東斯（John Stones/曼城）、基爾獲加（Kyle Walker/曼城）



中場：祖迪比寧咸（Jude Bellingham/皇家馬德里）、干拿加歷查（Conor Gallagher/車路士）、佐敦軒達臣（Jordan Henderson/阿積士）、占士麥迪臣（James Maddison/熱刺）、迪格蘭賴斯（Declan Rice/阿仙奴）、馬恩奴（Kobbie Mainoo/曼聯）



前鋒：查洛保雲（Jarrod Bowen/韋斯咸）、菲爾科頓（Phil Foden/曼城）、安東尼哥頓（Anthony Gordon/紐卡素）、哈利卡尼（Harry Kane/拜仁慕尼黑）、高爾彭馬（Cole Palmer/車路士）、拉舒福特（Marcus Rashford/曼聯）、布卡約沙卡（Bukayo Saka/阿仙奴）、艾雲東尼（Ivan Toney/賓福特）、奧尼屈堅斯（Ollie Watkins/阿士東維拉）

