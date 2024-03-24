曼聯18歲中場獻英格蘭首演吞敗　巴西17歲神童入球成大哨後第一人

國際足球友誼賽，英格蘭在溫布萊球場主場對巴西，雖有曼聯的18歲小將高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）首次上陣成為焦點，但英軍最終遭巴西新一代神童安迪歷（Endrick）一球射破，搶盡風頭。



高比馬恩奴憑着上周末在足總盃8強中，為曼聯上陣擊敗利物浦的好表現，獲選入英格蘭大軍，今仗鬥巴西也在75分鐘獲派上陣，短短約20分鐘的時間中施展腳法過人，也獲球迷好評。

馬恩奴首度獲召便落場。（Getty Images）

不過20分鐘已有基爾獲加因傷退下火線、前鋒哈利卡尼受傷缺陣的英軍，今仗並不順利。71分鐘，巴西比英格蘭更先換入麾下的「神童」——年僅17歲的安迪歷，雖然此子年紀輕輕，但一早已掀起話題。

2006年出生的安迪歷，在15歲仍效力彭美拉斯青年隊時，兩年多之間上陣175次、攻入170球，而且當中包括半場笠射、禁區外倒掛、千里走單騎等高難度入球，當時已引起皇家馬德里、曼聯和巴黎聖日耳門的注意，最終皇馬在兩年前成功說服他的家人，讓他在今年7月正式加盟，據報轉會費可高達6900萬歐元。

安迪歷慶祝個人首個國際賽入球。（路透社）

安迪歷去年11月已在兩場世界盃外圍賽曾為巴西後備上陣短時間，今場對英格蘭，他在71分鐘落場，80分鐘，他與雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）合作成功突破英軍越位陷阱，雲尼斯奧斯面對門將施射被閂到，安迪歷補射入網，取得個人首個國際賽入球，也為巴西鎖定1：0的勝局。

安迪歷以17歲246天，成為自1994年的朗拿度以來，巴西國家隊最年輕入球球員；也成為最年輕在溫布萊球場取得國際賽入球的男子球員。他的入球，也令英格蘭吞下了在溫布萊球場近21戰的首場敗仗。

英格蘭吞下在溫布萊球場近21戰的首敗。（路透社）

年輕又優秀，巴西球迷自然對安迪歷寄予厚望，紛紛將他視為「新尼馬」，不過隊友雲尼斯奧斯則希望球迷能給予這位小將空間：「時間會證明他能走得多遠，我們需要冷靜，也需要有耐性。」

修夫基認為英軍雖然在主場吞下敗仗，但仍有得着，「比賽大部份時間我們都能控制戰局，射門數也跟對手一樣多，只是一個關鍵時刻決定了戰果，我們有球員首次上陣或是頭幾次上陣。」