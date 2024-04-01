英超｜夏蘭特對阿仙奴射門零中框　遭曼聯名宿批「像英乙球員」

英超爭標關鍵大戰，阿仙奴作客曼城守和0：0，不僅令曼城主場的入球走勢斷欖，作為「藍月亮」主力射手的艾寧夏蘭特也因此飽遭批評。



阿仙奴來到曼城主場，雖然踢得被動，但防守極有紀律，即使曼城佔得72.5%控球，12次射門也僅得1次能命中目標，當中夏蘭特貢獻了4次射門，但中框次數為0，也沒有交出任何關鍵傳送。

夏蘭特對阿仙奴踢得舉步為艱。（Getty Images）

最終「兵工廠」全身而退，拿不到3分但沒有失波，成為自2021年10月的水晶宮之後，第一支能在英超作客曼城而不失球的球隊。相反，這也意味曼城是兩年半以來第一次未能在主場聯賽取得入球，而且今季6次跟前五名球隊交手，暫時只得4和2負，在今季餘下賽程中，仍需作客熱刺及在主場對阿士東維拉，考驗不小。

曼城今仗未能取得入球，也無法拉近跟榜首利物浦的差距，夏蘭特自然成為眾矢之的，出任球評的曼聯名宿堅尼說得毫不留情：「他門前的技術是世上最好的，但整體技巧來說則很差，這不僅是今場比賽的事了，他必須要改善，現在的他像個英乙球員。」

加比爾馬加希斯（右）和沙列巴合作，嚴密看管夏蘭特（左）。（Getty Images）

當然，夏蘭特未能發揮，也要歸功於阿仙奴的中堅組合威廉沙列巴（William Saliba）和加比爾馬加希斯（​​Gabriel Magalhaes），兩人將夏蘭特看管得妥妥貼貼，不時合力貼身防守，曼城名宿米卡李察士也指出這一點：「其實夏蘭特試過很多不同的走位，但無法與隊友連結起來。沙列巴和加比爾已經牢牢地守住了他。」

夏蘭特和加比爾在比賽期間除了大量身體對抗，也有過不少「激情對話」，不過比賽結束後，鏡頭就捕捉到兩人相擁，夏蘭特還對加比爾說了一句：「Good game（踢得好）」。加比爾的拍檔沙列巴也送上讚美：「我踢得好，因為加比爾踢得好，他幫了我很多，當然不僅是他，全隊一失球就立刻回防，我們全隊都踢得好。」