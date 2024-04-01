英超速評｜曼城0：0阿仙奴各取所需　利物浦升榜首爭標形勢未明朗

曼城與阿仙奴的爭標前哨戰，雷聲大，雨點小，平淡的戰情，0：0的悶局，然後讓較早前反勝白禮頓的利物浦暫踞英超榜首；不過，對於曼阿雙方來說，各自取得所需的一分，並不是最差的戰果。



曼城0：0賽和阿仙奴。（Getty Images）

曼城主帥哥迪奧拿收起了不少攻擊球員，起用了洛迪與高華錫，以雙防中配搭4名守強於攻的後衛，穩中求勝的思路十分明顯；那邊廂的阿仙奴，他的「徒弟」阿迪達同樣用了雙防中，迪格蘭賴斯與佐真奴負責堵塞中路的傳球路線，左翼收起了加比爾馬天尼利而起用加比爾捷西斯，則是希望利用捷西斯的較佳身體質素與控球技術，既在前線多一個支點，也有助協防，畢竟馬天尼利強於反擊，但防守效率一般。

雙方偏向保守的部署，令大家入球機會不多，15分鐘曼城守將尼敦阿基接應角球近頂，但角度太正被阿仙奴門將大衛拉耶沒收，應該是全場最有入球機會的埋門。曼城下半場換入了謝利美杜古及基亞利殊，加強側擊力，射門比上半場多（上半場4次，下半場8次），但真正具威脅的攻門卻很少；結果兩軍xG（預期入球率）僅是0.95：0.68，足見是悶戰一場。

夏蘭特繼首循環後，再次被阿仙奴一班守將圍堵。（Getty Images）

這樣的結局雖然令利物浦漁人得利，以29戰67分的戰績暫踞榜首，阿仙奴則以2分落後，曼城以64分排第3，但相信兩軍主帥阿迪達與哥迪奧拿也不會太失望。

先說「兵工廠」，他們雖然終止了聯賽8連勝的氣勢，但能作客曼城取得1分，絕對能「收貨」，需知道「藍月亮」今季主場未嘗敗績。而且，阿仙奴今季聯賽兩對曼城及利物浦皆保持不敗，面對雙雄都能取得1勝1和的佳績，有助加強往後的爭標信心。

阿仙奴的爭標路還有兩個優勢，其一是餘下9場有5場是主場出擊，比利物浦與曼城都多一場主場作賽；其二是擁有較佳的得失球差。阿仙奴攻入70球，而只失24球，攻守數據均是聯賽最佳，因此得失球為+46，比利物浦多6球，比曼城更多11球。在這樣叮噹馬頭的形勢下，得失球差到最後可能成為勝負關鍵。

迪布尼向球證投訴。（Getty Images）

對於曼城來說，主場只得1分當然不是最好，但保住1分也一定不是最壞，畢竟他們也只是落後3分而已，以其往往在季尾爆發的傳統，後上反勝毫無難度。再者，曼城餘下的賽程相對輕鬆，雖然要面對第4及第5位的阿士東維拉及熱刺，但阿仙奴與利物浦同樣都有這兩支對手，而阿仙奴另外還要作客曼聯及主場迎擊「神經刀」車路士；利物浦下周日亦需造訪近兩季都輸波而回的奧脫福，難怪「藍月亮」主帥哥迪奧拿賽後還是一副胸有成竹的模樣。

利物浦雖然暫時領先，但優勢並不明顯，賽程不特別易打、得失球又不及阿仙奴，最重要是主將沙拿還未回復最佳狀態；雖然這名埃及翼鋒今仗對白禮頓攻入一球，但他浪費的機會更多，其實足總盃對曼聯時同樣如此，幾次處理反擊均少了前幾季時的速度與果斷，若然沙拿之後仍未重拾往昔水準，將大大影響紅軍的爭標機會。

哥迪奧拿與阿迪達又一次深情擁抱。（Getty Images）

紅軍最大的爭標「優勢」，可能就是主帥高普早已宣布季末離隊，提升了球隊的士氣；眾將為了讓這名功勛教練能有個美滿結局，往往能打出超水準，之前紅軍於聯賽盃決賽以一眾新秀擊敗車路士捧盃便是一例。

大戰過後，爭標形勢依然不明朗，尚餘9場還是變數太多，可以預期的是，今季英超冠軍之爭，肯定比今場曼阿對壘的戰程激烈緊湊得多。