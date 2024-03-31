英超︱菲臘斯後備災難演出連累韋斯咸贏變輸　被封史上最差借將

韋斯咸周六英超作客紐卡素，下半場初段球隊以3：1領前，比賽餘下最後20分鐘，領隊莫耶斯作出一個希望穩住勝局的決定——收起前鋒安東尼奧，換入從曼城外借的防守中場加雲菲臘斯。

想不到這個決定，改變比賽走向。菲臘斯落場5分鐘便連累球隊輸十二碼，他在21分鐘法定時間加上9分鐘補時，僅13次觸球，9次傳球只得4次成功。韋斯咸在他上陣後被射入3球，鎚仔幫在大好形勢下贏變輸，有憤怒球迷走向隊巴大罵菲臘斯，被他高舉中指回應。這次與球迷的「激烈交流」，正是他加盟韋斯咸以來的寫照——由壞變成更壞。



3年時間，菲臘斯的球員生涯由高峰墮進谷底。（Getty Images）

3年前歐洲國家盃，英格蘭驚喜地殺入決賽，互射十二碼不敵意大利得亞軍之後，當屆決賽周為英軍7場比賽全數正選上陣的加雲菲臘斯，立即成為各大豪門欲搶的防守中場。2022年夏天離開母會，以4500萬英鎊轉會費加盟曼城，當大家以為他在哥迪奧拿麾下可望發光發亮，他大部時間受傷患困擾，復出後亦爭不到正選，整季僅在英超僅上陣290分鐘。

身為英格蘭領隊修夫基愛將，菲臘斯仍入選2022卡塔爾世界盃大軍，他不再是正選，兩次後備出場合共40分鐘。回到曼城後，領隊哥迪奧拿向傳媒指他自世界盃歸隊後「超重」，身體狀況不適合訓練。哥帥之後為言論道歉，下半季亦稍為增加他的上場時間，菲臘斯的狀態和表現仍未見太大改善。今年夏天，新一屆歐國盃將至，菲臘斯為爭取再次晉身英格蘭大軍，今年2月他外借到韋斯咸。

莫耶斯曾經從曼聯借用中場連格半季，助對方踢出生涯代表作，之後發展已是後話，今次借用菲臘斯，希望再創三贏局面，似乎未能再次施展魔法。加盟韋斯咸後，菲臘斯獲得不少上陣機會，表現只算平平無奇，今場對紐卡素，落場5分鐘便在禁區內魯莽勾跌哥頓，被判罰十二碼。

紐卡素追成2：3，韋斯咸尚有一球在手，菲臘斯入場後，未能發揮他被期望穩住中後場的作用，韋斯咸反而在末段失完一球又一球。菲臘斯不止進攻端無貢獻，連防守也乏善可陳，連同補時在場上半小時，未能作出任何阻截或解圍，只得一次攔截，韋斯咸之後再失兩球，一度擁有兩球優勢之下，以3：4不敵紐卡素。

菲臘斯舉中指回應球迷。（影片截圖）

賽後一班韋斯咸球迷在隊巴前等候，有球迷要求跟菲臘斯合照，他無理會登上隊巴，之後有球迷向他大叫「你無用的」（useless），已在車上的菲臘斯，隔着隊巴車頭的擋風玻璃高舉中指回應，引來球迷對他高呼「離隊」（get out）還擊。

莫耶斯拒絕怪責菲臘斯或任何球員，「我們領先3：1時，紐卡素是表現較好一隊，我想加入額外中場球員加強中場控制，明顯地，計劃行不通。」

即使如此，球迷仍湧到社交媒體Ｘ表達不滿，有人說：「菲臘斯到韋斯咸會成為歷來最差借將，他的表現驚嚇」，不少韋斯咸球迷直指：「菲臘斯不能再為韋斯咸上陣」，甚至指出：「他是被詛咒的」，「我不想再見到菲臘斯，他加盟以來已令我們失去很多分數。」也有個別球迷同情他，「去到這一刻，我其實為菲臘斯感到哀傷。」

3年前那個在歐國盃賽場表現八面玲瓏的中場，早已不復再。如果原先他尚存一絲機會爭取再入英格蘭歐國盃大軍，相信經過今場比賽，尤其是他跟球迷的不恰當互動之後，應該已經化為烏有。英格蘭中場位置人才豐盛，曼聯新星馬恩奴突然冒起，加上陣中已有迪格蘭賴斯和比寧咸，還有哥頓、高爾彭馬、占士麥迪臣等，28歲的菲臘斯今夏再戰歐國盃機會相當渺茫。到底是轉會曼城這個決定出錯，還是純粹不幸地傷患不斷，或許已經不再重要。