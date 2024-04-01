英超｜曼城對強隊又甩轆失霸氣　哥迪奧拿承認利物浦才是冠軍熱門

曼城在周日英超主場以0：0踢和阿仙奴，目前利物浦以67分排榜首，阿仙奴及曼城分別落後2分及3分，分別排第二及三位。今季英超尚餘9輪，曼城主帥哥迪奧拿賽後表示，利物浦目前是冠軍大熱，曼城只是第三熱門。



被到利物浦是否處於爭標的有利位置時，哥迪奧拿說：「是的。通常排榜首的就是大熱門，次熱是阿仙奴，我們就排第三。」

英超爭標形勢 利物浦領先阿仙奴曼城緊隨 三雄餘下9輪賽程一覽

哥帥亦坦言曼城已失爭標主導權，他說：「已不在我們的手上了。我們現在能夠做的是專注應付（周三對）維拉。如果你排榜首，就像我們之前那樣，你就是冠軍的大熱門。」

曼城今季對強隊表現嚴重退步，暫時6次面對前5名球隊，一場不勝，僅得4和2負的4分；接下來，曼城還要對維拉及熱刺。相比之下，曼城上季8次面對前5名球隊取得16分。

曼城中場貝拿度施華雖然對爭冠仍樂觀，「很多事情都可能發生」，但他亦承認主導權在利物浦及阿仙奴手上，他說：「現在我們不能只靠自己，還要視乎利物浦及阿仙奴，因為我們不會再對他們了，所以我們需要他們失分，同時做好我們自己的工作，贏比賽。」

曼城兩循環對利物浦皆踢成1：1，而兩循環對阿仙奴的表現更差，一和一負兼兩場沒有入球。