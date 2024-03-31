英超︱高普再遇剋星迪沙比　利物浦84秒落後　沙拿下半場入球反勝

英超周日兩場對爭標形勢有影響的大戰，曼城尾場對阿仙奴前，先由利物浦主場對白禮頓。今季海鷗表現似乎不及上季神奇，但領隊迪沙比上任後，4次面對利物浦從未敗陣。

高普季尾離開利物浦，迪沙比正是接任熱門人選之一，這場紅軍潛在新領隊「考牌戰」，白禮頓只花上84秒便找到入球。



迪沙比來到英超後，多次帶領白禮頓令利物浦失分，猶如「高普剋星」。（Getty Images）

利物浦在主場晏菲路出戰，僅84秒便失守。利物浦失去控球權，白禮頓前鋒艾丁拿左路進襲，雲迪積克勉強篤走皮球，韋碧克把握機會第一時間勁射破網。

韋碧克在晏菲路為白禮頓先開紀錄。（Getty Images）

紅軍落後下傾力反撲，多次攻勢和射門，不是受制白禮頓嚴密防守，就是本身浪費機會，射手沙拿一再有黃金機會，射門皆欠力度和角度。27分鐘利物浦一次角球攻勢，白禮頓守將韋特文解圍「撻Q」，紅軍翼鋒路爾斯迪亞斯反應超快近門起腳射入，終為利物浦扳平1：1。

路爾斯迪亞斯為利物浦扳平。（Getty Images）

利物浦入球後繼續施壓，上半場14次射門只收穫一球，白禮頓首個攻勢便開紀錄，惟上半場3次起腳也只得一次中框，半場雙方踢成1：1。

下半場紅軍保持耐性持續進攻，65分鐘終見效果。麥阿里士打妙傳找到禁區內的沙拿，埃及射手今場第9次起腳，順利將皮球送進網窩，利物浦2：1反超前。70分鐘紅軍一次反擊，狀態大勇的路爾斯迪亞斯射入，他接應沙拿傳球時些微越位在先，入球被判無效。

沙拿今場腳風麻麻，但還是能以入球助紅軍下半場反超前。（Getty Images）

比賽尾段雙方各有攻勢，均未能把握，利物浦以2：1擊敗白禮頓，暫時升上榜首，高普第5次面對迪沙比，首度獲勝。