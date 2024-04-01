英超｜阿仙奴眾志成城築鋼鐵防線　阿迪達分享兩循環零封曼城心得

阿仙奴在周日英超作客曼城，控球不足3成，力抗對方圍攻，凍結艾寧夏蘭特，踢成0：0完場，令到曼城連續57場主場比賽有入球之勢斷纜，曼城主帥哥迪奧拿賽後亦一而再稱讚阿仙奴的低位防守密不透風。

阿仙奴今季兩循環對曼城皆保持清白之身，究竟阿仙奴有什麼心得？領隊阿迪達表示對曼城的形勢會跟面對其他球隊截然不同，要有心理準備全場「跟、跟、跟、搶、失控球」，不斷重複，若果沒有這個覺悟，就應付不到曼城。



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阿仙奴領隊阿迪達表示球隊一步一步進步，由上季作客曼城被大炒，到今季作客守和0：0。（Getty Images）

平時面對其他球隊，阿仙奴都會是主宰控球的一方，但今場作客曼城，他們只得27.5%控球。阿迪達分享防守曼城的心得，他說：「很明確的。你是否準備好跟住他們30腳傳球？你又是否準備好，當你搶到波後、很快失控球再跟住他們30腳傳球？如果你做得到，那就準備好對曼城了。這是非常重要的。如果你沒有這個準備，你就應付不到曼城。」

上季，阿仙奴作客曼城慘敗1：4，但今季在英超兩循環交手，阿仙奴脫胎換骨，首循環主場以1：0取勝，次循環作客亦能踢成0：0，兩場保持清白之身。能夠令曼城啞火，真的不簡單！

哥迪奧拿賽後大讚阿仙奴守得好。（路透社）

在首循環的勝仗，兩方控球成五五之比，阿仙奴防守得宜，令曼城僅得4次起腳機會，1次中目標。到今場次循環作客，阿仙奴承受更大的壓力，曼城佔超過7成控球，大部分時間圍攻，創造到12次攻門，但在阿仙奴嚴密防守下，曼城的起腳質素平庸，只得1次中目標埋門。換言之，在這180分鐘的兩循環比賽，阿仙奴只讓曼城兩次射中目標。

阿迪達說：「這真是一場扣人心弦的比賽，非常難踢，但我們應付得好好，尤其防守表現優異。當他們進攻時，你不得不低位防守，很難擺脫上前。」

上次曼城在英超主場沒有入球，已經是2021年10月對水晶宮，那場曼城輸0：2。

「在之前3年，他們在每場主場比賽都能夠取得入球，顯示出對方是一支多麼優秀的球隊。我們要改善的是把握力，我們今場都有入球機會，但未能把握得到。下一步，我們需要更冷靜地控球，做好進攻。」

沙卡回防時與迪布尼短兵相接。（Getty Images）

被問到今場的賽果是否有利爭冠，阿迪達說：「我不知道。我只想去贏比賽，做足準備去贏。如果你贏不到，那就去爭取和波。我們做到了。11個月前，我們來到這裏作客，那是另一個不同的故事。作為團隊，你要一步一步去前進，今場我們做到了，而我們還有很遠的路要走。」

倒戈的加比爾捷西斯今場頻頻回防，堵塞左路的空間。（Getty Images）

阿仙奴今場全力防守，前線球員亦有紀律，布卡約沙卡及加比爾捷西斯也勤力回防，堵塞邊路的漏洞。一對中堅威廉沙列巴及加比爾馬加希斯發揮出色，凍結了曼城中鋒夏蘭特，沙列巴賽後更當選最佳球員。

面對阿仙奴嚴密的低位防守，曼城出盡十八般兵器，仍然一籌莫展，哥迪奧拿賽後也承認無計可施，他笑言：「殺死一兩個（阿仙奴球員）吧。」他續說：「他們防守非常好，很多人將夏蘭特包圍。我們要有耐性，找到傳球的機會，要傳得精準。他們守得好好，人手亦很多。」

沙列巴令夏蘭特踢得十分辛苦。（Getty Images）

《天空體育》的球評家加利尼維利盛讚阿仙奴防守的堅韌及紀律，他說：「阿仙奴令到曼城踢得十分艱難。我從未見過一支球隊可以令到曼城在進攻三分一區域踢得如此辛苦。根本看不到有空間。阿仙奴防守的方法獨一無二。」

加利尼維利讚揚阿仙奴的一對中堅之餘，認為防守如此滴水不漏，實屬全隊之功。他說：「當你面對世界球員，不要顧面子，需要二對一防守。我以前面對奧華馬斯、皮利斯都要隊友一起防守。這正是加比爾捷西斯所做的，他幫到積及基奧柯解決了很多麻煩，加比爾捷西斯常常在他身邊，而布卡約沙卡就在賓韋特旁邊，他們整體地踢得好。」

另一位球評家堅尼就認為阿仙奴的體能大有進步，他說：「體能上，他們比上季好，能夠承受得住持續的壓力。在上季，我們見他們應付不了。」