英超｜曼聯對車路士82秒由贏變輸　坦赫格：我們值得獲勝

曼聯作客車路士，補時階段由領先3：2遭對手壓哨反超4：3，主帥坦赫格（ Erik ten Hag）認為紅魔鬼「值得贏波」。



曼聯雖然早段落後兩球，但半場前已追平2：2，67分鐘再由加拿祖射入反超前的一球。未料在超長補時的最後82秒間，卻遭高爾彭馬連轟兩球，當中先在補時10分鐘輸一球十二碼、僅1分鐘後再失一球，3：4不敵車路士，暫落後排第5位的熱刺9分、排第4但多踢一場的維拉11分之多，在餘8輪聯賽之下，要爭取歐聯資格已十分艱難。

曼聯末段遭絕殺，安東尼顯得相當失望。（路透社）

坦赫格賽後直認曼聯今仗初段表現不佳致連失兩球，「但之後我們主導了戰局，也踢得很好，我們值得贏。」

不過，坦帥也承認曼聯有不足之處，最關鍵是場上決策，「我們不能就這樣斷送勝利，當戰況變得混亂，就要以團隊合作去應付，但我們做錯了決定、也團隊內也沒有幫忙補位。即使在無球在腳的時候，我們也因為集中力不足，做了很多壞決定。」

坦赫格認為曼聯值得贏波。（Getty Images）

對於車路士在補時末段連入兩球，當中獲得一球十二碼，坦帥直指車路士「幸運」：「還有，我覺得（車路士）在最後獲得十二碼是幸運的，我對這記十二碼存疑，也太容易就給了十二碼，但無論如何，我們要做得更好。」

他又指出，曼聯的強項在於入球能力，「我們能為對手帶來很大威脅，但特別是領先的時候，我們需要保持控球在腳，也需要適時防守。」