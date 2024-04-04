英超｜被遺忘10號仔再任正選　路維獲全場最佳向阿迪達證明自己

不知道有多少球迷還記得伊美路維（Emile Smith Rowe，又譯：史密夫路維）？

這名阿仙奴10號球員，今季不獲領隊阿迪達（Mikel Arteta）重用，只有11次聯賽上陣，今場之前更只有1次正選披甲。

「兵工廠」周三（3日）深夜迎戰盧頓，被遺忘的「10號仔」再獲正選機會，並以行動回報阿迪達信任，全場助攻助守，助球隊在主場以2：0擊退對手，賽後更獲選最佳球員。



伊美路維近兩季機會寥寥。（Getty Images）

伊美路維上季因傷而缺少上陣機會，整個2022/23球季都未在英超正選出戰。今季迪格蘭賴斯（Declan Rice）加盟，加上陣中還有隊長馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）及佐真奴（Jorginho）及湯馬士柏迪（Thomas Partey），這名10號仔依然鮮有機會。

今場在酋長球場迎戰盧頓，是伊美路維今季第2次聯賽正選披甲，上次是去年10月底，距今已5個多月。此戰他雖未能取得入球或助攻，但阿仙奴兩個入球均與他有關。

24分鐘，伊美路維在前場逼搶，阿仙奴隨即展開快攻，並由奧迪加特打開紀錄；完半場前，路維殺入禁區傳中，盧頓後衛橋岡大樹不慎將皮球撞入網中，阿仙奴將領先2：0，並保持至完場。

這名「10號仔」今場55次控球，傳球成功率89%，為隊友創造2次機會，並有2次攔截（Interceptions）及1次搶截（Tackles），出色表現讓他獲選今場最佳球員。

賽後阿迪達大讚路維表現：「我喜歡他的表現，看他踢波能感到樂趣。他能以技術幫助球隊，也很有觀賞性，今天他亦幫了球隊很多，讓我們能夠獲勝。」

這場比賽伊美路維在85分鐘被換走，是2022年4月後上陣時間最長一次。事隔2年後，幾乎再在英超比賽踢足90分鐘，他表示今場經歷啟發了自己，並稱其他隊友肯定也有同樣想法，「因為上陣時間不多，今季對我及其他一些球員來說都很難捱，因此重要的是我們今晚有出色表現，向教練展示我們能成為球隊一部分」。

伊美路維今場有一次關鍵逼搶，造就球隊打開紀錄一球。（Getty Images）

他上次在英超為阿仙奴取得「士哥」，亦同樣是2022年4月，「今晚未能入波讓我有點失望，因為已經很長時間（未能破門）了，但我也很高興能參與今場2個入球」；路維又笑稱比賽末段時十分疲累，但為自己這場表現及上陣時間感到高興，「讓我們看看之後會如何吧」。

今輪阿仙奴及曼城都順利獲勝，英超三隊激烈爭冠情勢持續，目前阿仙奴以68分排在榜首，利物浦及曼城落後1分，不過「紅軍」本輪賽事會在周四深夜2時30分開波，對手為榜尾的錫菲聯。