足球｜菲爾科頓踢10位號再演帽子戲法　修夫基又添一「幸福煩惱」

曼城主場以4：1擊敗阿士東維拉，菲爾科頓（Phil Foden）生涯第3次上演帽子戲法，加上3次關鍵傳送和2次攔截，這樣的表現或許是一次契機，讓英格蘭國家隊主帥修夫基將他放到「10號位」？



曼城在香港時間周四凌晨輕取維拉一役，科頓正好證明自己「10號位」的能力。「藍月亮」領隊哥迪奧拿今仗大膽收起夏蘭特及迪布尼，委派科頓出任「10號位」。雖然維拉在20分鐘追成1：1，但科頓之後連入3球，以一己之力助曼城大勝。

菲爾科頓今仗上演帽子戲法，助曼城以4：1大勝維拉。（Getty Images）

3個入球、3記關鍵傳送、2次攔截，優秀的表現令科頓在評分網站Sofascore獲10分滿分，他賽後說：「在兩邊我都可以完成工作，但我更希望踢中路。」

事實上，名宿里奧費迪南和加歷查均曾提出將科頓放到英格蘭國家隊「10號位」。前者認為，英格蘭已有賴斯在後方，故此可讓比寧咸及科頓在賴斯前面，「他們自然找到合作方法，他們都很聰明，能夠互補」；加歷查在科頓於2月對賓福特連中三元後亦曾提出：「若比寧咸要踢『10號位』，布卡約沙卡在右路，那科頓是不是要踢左翼？我認為左翼不是他最佳位置。」

科頓在曼城能出任不同位置，但他本人一直表示更喜歡踢中路。（Getty Images）

上周英格蘭國家隊出戰兩場友誼賽，主帥修夫基分別將科頓放在右翼及左翼位置。英軍這兩場分別以0：1負巴西及以2：2和比利時，科頓的表現只算中規中矩。當然，將科頓放到「10號位」是否等如英軍就能贏波，大概沒人敢保證這是勝利方程式，但綜合科頓今季在曼城各項賽事，出任「10號位」的戰績是12場11勝，並有12個入球及3次助攻，場均直接參與入球多於1，從數字來看，他踢「10號位」說得上如魚得水。

科頓向來擅長在Half Space製造攻勢，今季最具代表性一戰，數到12月30日以2：0擊敗錫菲聯的賽事。此戰他交出2個助攻，並有6次關鍵傳球，曼城賽後發布的精華片段中，幾乎全是他在兩側Half Space創造威脅的鏡頭。

即使出任10號位，科頓仍較常在右側Half Space活動：

科頓擅長在Half Space製造攻勢：

英格蘭戰術體系固然與曼城不同，曼城陣中亦不少中場球員互相補位，將科頓在國家隊放在相同位置，他未必踢出相同效果，但將他作為雙進攻中場之一（上述的12場比賽中，有幾場便為雙進攻中場），也是翼鋒以外的正路選擇。

比寧咸在皇馬大勇大熟，修夫基排4-2-3-1陣式使用兩名防中，騰出空間讓比寧咸放膽進攻，正是英格蘭最近的慣常踢法，但這樣科頓就只能踢左翼或右翼。如果改踢4-1-4-1或4-3-3，賴斯踢單防中，科頓與比寧咸任雙進攻中場，科頓就有機會發揮自身優點，而且他偏好在右側Half Space活動，或許能為布卡約沙卡製造更多機會。

這個三中場陣容，實際效果會如何呢？（Getty Images）

就如里奧費費迪南所言，科頓和比寧咸都是聰明的球員，他們能在場上自然調節。如果試陣成功，外媒形容的「夢幻三中場」便會成真，下屆世界盃也可圍繞這個方式來構建戰術。只是修夫基之保守人盡皆知，但相信不少球迷都寄望他能大膽試一次，因為總比直接犧牲其中一人更合理。