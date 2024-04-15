利華古遜奪德甲冠軍　洗脫Neverkusen污名　昔日三亞王向三冠進發

德甲球會利華古遜（Bayer 04 Leverkusen）有個花名叫做「Neverkusen」，用來恥笑他們總是與冠軍無緣，Neverkusen相當於德文Vizekusen，Vize在德文是2的意思，亦即是取笑利華古遜總是得第二。

利華古遜創會119年，僅贏過兩隻獎盃，不過今年有望一洗頹風，一口氣成為雙料冠軍。今季沙比阿朗素帶領之下，利華古遜已提早鎖定德甲冠軍，他們亦殺入德國盃決賽，有機會一季內贏得創會至今的獎盃總數。



沙比阿朗素首次當上一隊教頭，已在利華古遜寫下佳績。（Getty Images）

總是得到亞軍的利華古遜

利華古遜作為德國老牌球會之一，1904年創會至今，多次殺入大賽決賽或身處德甲前列，冠軍次數卻不合乎比例地少，只曾贏得1987／88球季歐洲足協盃（歐霸前身）以及92／93球季的德國盃。

他們獲得亞軍次數奇多，包括5次德甲亞軍，3次德國盃亞軍，最經典的一季是2001／02年歐聯在主將波歷克率領下殺入決賽，無奈以1：2不敵皇家馬德里，又是得到亞軍，那一季他們成為歐聯、德甲及德國盃「三亞王」，波歷克翌季憤而離隊加盟班霸拜仁慕尼黑。

1993年唯一一次晉身德國超級盃，與雲達不萊梅加時踢成2：2，結果互射十二碼以6：7飲恨，又一次得到亞軍。

他們與冠軍總是只差一步，今季利華古遜終於有望「一反常態」，向三項冠軍邁進，一洗「永恆亞軍」污名。

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上季利華古遜經過8場聯賽後排尾二，從未執教一隊的沙比阿朗素走馬上任，意外帶領球隊愈戰愈勇下獲得德甲第6名，而且更殺入歐霸4強，僅不敵摩連奴領軍的羅馬。沙比阿朗素繼續領軍之下，利華古遜今季表現更上層樓，長期在德甲排榜首，2月以3：0清脆擊倒拜仁慕尼黑，最終提早五輪成為德甲冠軍。

今屆德國盃出現不少爆冷賽果之下，4強之中竟有兩隊德乙、一隊德丙球隊，只得利華古遜一支德甲球隊。利華古遜順利在準決賽4：0擊敗德乙的杜塞爾多夫，第4次殺入德國盃決賽，跟前幾次不同，決賽對手只是德乙球隊凱沙羅頓，雙方實力有一定差距，有望成為德甲及德國盃雙料冠軍。

他們在歐霸亦已晉身8強，對手為英超球隊韋斯咸。如果歐霸也封王，一季內成為三冠王，這間猶如被詛咒球會，相信終可洗脫Neverkusen之名，以及2001／02年的「三亞王」夢魘。

球員年代贏盡冠軍的沙比阿朗素，在利華古遜甫開始主帥生涯，已顯示過人領軍功力，令他獲得球員生涯曾效力的拜仁慕尼黑和利物浦兩大球會招手，不過沙比已宣布來季將會留隊，這個消息對球迷而言，相信跟贏得冠軍一樣開心。