英超｜車路士前鋒彭馬自認曾是曼聯球迷　首演帽子戲法即絕殺愛隊

車路士在英超主場迎戰曼聯，在超長補時的末段由高爾彭馬（Cole Palmer）連轟兩球，4：3絕殺對手。大演帽子戲法的彭馬，賽後稱自己兒時是曼聯球迷。



現年21歲的高爾彭馬出生於曼徹斯特，從曼城青訓系統中成長，也在「藍月亮」出道，去年才轉會車路士，今次在主場對曼聯，「紅魔鬼」球迷自然視他為眼中釘，不斷唱歌嘲笑他是「被曼城拋棄的人（City Reject）」。

不過，彭馬雖然無法留在曼城，今季表現卻搶眼，今仗他在19分鐘便先射入一球十二碼，他慶祝時將手放在耳邊，似是反擊嘲笑他的曼聯球迷。

彭馬（右）入球後將手放在耳邊慶祝。（路透社）

到補時階段，他再一次成為曼聯球迷的惡夢，先入今仗第二球十二碼，補時第11分鐘更憑一記折射球，助車路士4：3絕殺曼聯，也完成個人成年生涯首個帽子戲法，他今季英超的入球數也已達到16球，排在射手榜第二位。彭馬今季也已射入8球十二碼，而且是8射8中，始終保持100%命中率。

高爾彭馬大演帽子戲法，絕殺曼聯。（Getty Images）

今仗彭馬的表現，無疑狠狠地反擊了嘲笑他的曼聯球迷，他在賽後訪問上更在傷口上灑鹽，「上演了帽子戲法真的很開心！我小時候曾是曼聯球迷呢。我只是努力踢好每場比賽，希望向車路士球迷展示，我來到這球會只是想好好踢波。」

彭馬也認為，球隊在早段領先兩球後犯了一些低級錯誤，「但補時有8分鐘，提升了我們的戰意，一切都太瘋狂了，我主射過很多十二碼，其他人總說我就是能入十二碼，touchwood，我好像就是不會射失吧？在最後一分鐘入球真的太瘋狂了。」