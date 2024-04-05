英超｜紐尼斯一個入球反映躍進　成利物浦爭冠直路關鍵人物

利物浦周五凌晨在英超主場3：1擊敗錫菲聯，達雲紐尼斯先開紀錄的入球獲主帥高普點作「我最喜愛入球」，全因這入球出奇不意、也很具娛樂性，但背後其實源自不懈努力——畢竟紐尼斯就是這樣的一個球員。

將紐尼斯今季下半季的數據與上半季和前一季相比，判若兩人，紅軍進入爭標最後直路，紐尼斯的好狀態可說來得及時。



利物浦對錫菲聯一戰，主隊紅軍17分鐘就打開紀錄，錫菲聯門將伊禾加碧（Ivo Grbic）開生波之際稍一猶豫，獨自逼搶的紐尼斯已到他眼前、躍起希望阻擋皮球，未料皮球省到紐尼斯身上再反彈入網，利物浦就此打開紀錄。雖然紅軍在58分鐘因一記烏龍球被追和，但最後憑麥阿里士打和加普各入一球，以3：1奠勝，重登榜首。

紐尼斯成功逼得錫菲聯門將伊禾加碧犯錯，憑此取得入球。（路透社）

很多球迷都認為這個入球充滿紐尼斯的風格——很有娛樂性，也充滿了幹勁，畢竟是他全力逼搶才成功製造這入球，高普也說：「這是我最喜歡的其中一個入球！」

高普喜歡的，大概不僅是入球本身來得有趣，也反映了紐尼斯的努力和進步——上季紐尼斯初加盟，逼搶並非他的強項，當時高普曾說前線在頻密賽程下需要輪換，但想踢正選便要展現出「將球搶回來的欲望」，在這條件下，紐尼斯在季尾仍多做後備。

高普一直非常讚許紐尼斯的表現，今季紐尼斯的努力也終於轉化為入球。（Getty Images）

雖然紐尼斯上季交出的數據不算太差（各項賽事15入球4助攻），但畢竟他的轉會費達8500萬英鎊，加上同季有艾寧夏蘭特空降後首季即攻入52球之多，紐尼斯常被拿來比較，也令他常遭對手球迷嘲諷「垃圾版卡路爾（Shxt Andy Caroll）」，其實連利物浦球迷未必對他口下留情。

來到今季，紐尼斯的進步有目共睹，特別是下半季：今季上半季（首19輪聯賽），他一共攻入﻿5球、交出5次助攻；但踏入下半季，至今13場比賽他因傷缺陣1場，12場上陣賽事中，已射入7球、交出3次助攻，只得後備上陣作客阿仙奴和主場對白禮頓兩仗沒有直接參與過入球，全季聯賽已攻入12球、貢獻8次助攻，若計算各項賽事，入球貢獻更達到了32球（18入球、14助攻）。對錫菲聯的入球，也反映了他在逼搶上變得更加積極。

紐尼斯的躍進，令利物浦的前線更具威脅。（路透社）

紐尼斯不少場外舉動都令人忍俊不禁，例如在球會宣傳片扮演灰諧的角色，另外在今季聯賽盃決賽，明明有腳傷只能在觀眾席睇波，但奪冠一刻竟然是跑得最快的一個。英超已進入最後8輪賽事，爭標形勢仍然相當緊湊，紐尼斯的躍進，也許會成為紅軍的突破點。