英超｜車路士絕殺曼聯場外瘋狂　祖高爾囂張狂寸老友「里奧呢？」

英超車路士主場最後關頭藉超長補時反勝曼聯，除了場上球員和球迷瘋狂外，連帶電視評述也難以自控。



今場當地直播請來里奧費迪南和祖高爾一對曾分別效力曼聯和車路士的韋斯咸青訓孖寶來史丹福橋現場直擊，完場一刹那，祖高爾忘了工作在身，手持咪高鋒瘋狂與身邊車路士球迷和人員慶祝，高呼、尖叫、蹦蹦跳全部不忍了，一切囂張和興奮都放在面上。

祖高爾開心了近半分鐘，猛然定個神來，你以為他想起要工作了嗎？才不！他想起了今場的評述拍檔里奧費迪南，不斷回頭向後方搜尋老友的身影，「他（里奧）在哪裏！？」（Where is he (Rio)!?）。

此時鏡頭穿過一堆人，捕捉到一個落寞的身影和一對呆滯的眼，一個人面如死灰、疑似呆望着場邊的電視看回放，那人正是里奧費迪南。

里奧事後回過神，正經地履行職責分析紅魔今場敗因，他憤怒地指出曼聯近幾仗的最大問題，是球員全部都不夠集中。

里奧費迪南指，「看着車路士和曼聯的比賽，就像看籃球比賽一樣！你進攻完我進攻，大家都好像不懂防守似的。特別是曼聯上下必需好好檢視自己的問題，在2024年整個歐洲五大聯賽中，沒有一隊前列球隊失球好像曼聯那樣多！」

曼聯末段遭絕殺，安東尼顯得相當失望。（路透社）

他指這是一個嚴重問題，如果想取勝球隊必需要控制比賽，但現時紅魔似乎沒有能力做到，這種球隊不會取得冠軍。他指出坦赫格的工作將會更艱巨，因為他要讓球員迅速站起來，面對下一強敵利物浦，「近兩場比賽在90分鐘之後才丟失3球，這是集中力問題！曼聯必須解決這一點。」