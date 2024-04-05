英超｜曼聯鬥利物浦前再傷兩名中堅　紅軍大將陸續復出

曼聯作客遭車路士在超長補時末段4：3絕殺，不僅令紅魔鬼距離前四更遠，禍不單行的是周日（7日）在主場迎戰死敵利物浦之前，還再失兩名後防大將。



曼聯在對車路士一戰，由華拉尼和哈利馬古尼出任正選中堅，惟華拉尼半場便要退下火線，以莊尼伊雲斯入替，未料伊雲斯只踢了21分鐘，也需要換出，曼聯要以年僅19歲的韋利甘巴拉（Willy Kambwala）頂替，這是這位法國小國腳今季第5次在英超上陣，不過5戰中有4場都是出任後備，有兩場只踢了1分鐘法定時間。

曼聯後防傷兵滿營，甘巴拉再臨危受命。（Getty Images）

紅魔鬼本身已有兩名左閘盧基梳爾和杜維爾馬拉西亞養傷，今周稍早前再有利辛度馬天尼斯和連迪路夫受傷，需要休戰至少一個月，這場敗仗中又再添兩名傷兵，令防線更捉襟見肘，雪上加霜的是，曼聯周日需要在奧脫福主場迎戰死敵利物浦，坦赫格賽後談到華拉尼周日的上陣機會時，也只能無奈地說：「這一刻，我不知道，我沒什麼可以做的。」

安德魯羅拔臣在國際賽受輕傷，今仗在利物浦鬥錫菲聯復出，成為贏波關鍵之一。（Getty Images）

雖然紅軍也有傷兵困擾，當中遠藤航就缺席了同晚主場對錫菲聯的賽事，但同場有居迪斯鍾斯和安德魯羅拔臣復出，後者上陣也成為紅軍最後以3：1獲勝的關鍵之一。

高普賽後談到遠藤航的情況時，似乎頗為樂觀，道：「雖然賽前覺他有機會上陣，但今天讓他休息，那麼他星期日（對曼聯）便有很大機會上陣。」