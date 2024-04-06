4月親子活動推介｜荃灣商場免費試玩運動換禮物　體育節活動一覽

體育節來到第67屆，今年以「躍動全城．親子共享」為主題，全港各區將在4月至8月期間，舉行超過60個活動，包括比賽、同樂日及體育示範等，適合親子參與，其中3個重點活動是「柔道嘉年華」、「親子運動市集」及「城市體育嘉年華」，費用全免，適合一家大細玩足4個月。



開幕典禮暨嘉年華由4月5日起，一連3日在荃灣D·PARK舉行，場內設有運動試玩、運動表演及示範。市民可參與運動試玩換取精美體育節紀念品，數量有限，送完即止。

體育節開幕典禮暨嘉年華。（港協暨奧委會提供）

以下為體育節的4月活動列表

開幕典禮暨嘉年華

日期：2024年4月5至7日（4月5日為優先場）

時間：11:00-20:00

地點：荃灣D·PARK一樓中庭

費用：全免

青少年及兒童田徑日2024

日期：4月7日

時間：09:00-18:00

地點：灣仔運動場

獨木舟水球公開錦標賽

日期：4月7日

時間：09:00-18:00

地點：灣仔游泳池

長池游泳計時賽

日期：4月13及14日

時間：08:00-18:00

地點：香港體育學院游泳池

草根足球節

日期：4月14日

時間：09:00-13:00

地點：青衣東北公園足球場

展能運動會

日期：4月19日

時間：10:00-16:00

地點：九龍公園體育館

射箭錦標賽

日期：4月20、21、27及28日

時間：07:00-19:00

地點：灣仔運動場

兒童棍網球盃

日期：4月21日

時間：13:30-17:30

地點：櫻桃街公園

龍舟比賽

日期：4月21日

時間：10:00-17:00

地點：中國香港龍舟總會訓練中心

拳擊同樂日

日期：4月27日

時間：12:00 - 17:00

地點：循道衞理聯合教會李惠利中學

運動攀登體驗日

日期：4月28日

時間：14:00 - 20:00

地點：圓洲角體育館戶外運動攀登牆

全港（單球式）閃避球公開賽

日期：4月28日

時間：09:00-18:00

地點：蒲崗村道體育館

體育節開幕典禮暨嘉年華。（港協暨奧委會提供）