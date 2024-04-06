4月親子活動推介｜荃灣商場免費試玩運動換禮物 體育節活動一覽
撰文：普利森
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體育節來到第67屆，今年以「躍動全城．親子共享」為主題，全港各區將在4月至8月期間，舉行超過60個活動，包括比賽、同樂日及體育示範等，適合親子參與，其中3個重點活動是「柔道嘉年華」、「親子運動市集」及「城市體育嘉年華」，費用全免，適合一家大細玩足4個月。
開幕典禮暨嘉年華由4月5日起，一連3日在荃灣D·PARK舉行，場內設有運動試玩、運動表演及示範。市民可參與運動試玩換取精美體育節紀念品，數量有限，送完即止。
以下為體育節的4月活動列表
開幕典禮暨嘉年華
日期：2024年4月5至7日（4月5日為優先場）
時間：11:00-20:00
地點：荃灣D·PARK一樓中庭
費用：全免
青少年及兒童田徑日2024
日期：4月7日
時間：09:00-18:00
地點：灣仔運動場
獨木舟水球公開錦標賽
日期：4月7日
時間：09:00-18:00
地點：灣仔游泳池
長池游泳計時賽
日期：4月13及14日
時間：08:00-18:00
地點：香港體育學院游泳池
草根足球節
日期：4月14日
時間：09:00-13:00
地點：青衣東北公園足球場
展能運動會
日期：4月19日
時間：10:00-16:00
地點：九龍公園體育館
射箭錦標賽
日期：4月20、21、27及28日
時間：07:00-19:00
地點：灣仔運動場
兒童棍網球盃
日期：4月21日
時間：13:30-17:30
地點：櫻桃街公園
龍舟比賽
日期：4月21日
時間：10:00-17:00
地點：中國香港龍舟總會訓練中心
拳擊同樂日
日期：4月27日
時間：12:00 - 17:00
地點：循道衞理聯合教會李惠利中學
運動攀登體驗日
日期：4月28日
時間：14:00 - 20:00
地點：圓洲角體育館戶外運動攀登牆
全港（單球式）閃避球公開賽
日期：4月28日
時間：09:00-18:00
地點：蒲崗村道體育館
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