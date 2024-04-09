政府購巴黎奧運播映權　市民免費觀看　「費用低於我們過往所付」

特首李家超今（9日）早宣布，政府已經購入巴黎奧運的播映權，市民今夏可以免費觀看巴黎奧運。政府已經與TVB、ViuTV、HoyTV及香港電台達成奧運的轉播安排。李家超透露，今次投得轉播權的金額比以前低。



2024巴黎奧運｜香港運動員出賽名單持續更新 賽程、直播時間

上屆東京奧運，政府投得播映權，再交給電視台播放。（資料圖片/李澤彤攝）

距離巴黎奧運開幕3個多月，特首李家超在行政會議前見記者，宣布政府取得巴黎奧運的香港電視播映權。他說：「我今日向大家宣布，特區政府已經成功購入巴黎奧運及殘奧的香港電視播映權，回應香港在這方面的期望，讓全港市民可以在電視上免費觀看巴黎奧運及殘奧，讓我們可以為運動員打氣。」

「文化體育及旅遊局已經跟3間持免費電視牌照的廣播機構，即是TVB、ViuTV、HoyTV，以及香港電台達成電視轉播奧運及殘運的有關安排，細節會在落實後再作公布。」

在3年前的東京奧運，市民在商場觀看賽事直播。（資料圖片/廖文謙攝）

李家超表示購入奧運播映權的協議設有保密條款，政府不會披露金額，但他透露：「但費用是低於我們過往所付的，包括東京奧運的播映權以及過往商業機構所投得的播映權。費用合理，物有所值。」

「相信大家都知道香港運動員正積極備戰今年夏天7月26號開幕的巴黎奧運及8月28日開幕的巴黎殘奧，直至上個月，香港運動員已經在巴黎奧運取得15個參賽資格，以及巴黎殘奧取得12個參賽資格。相信在未來兩個月，香港運動員可以成功爭取更多參賽資格。」

「在3年前的東京奧運，當時香港受到疫情的侵襲，社會氣氛低迷，但大量的奧運賽事在電視直播，傳媒廣泛報道，以及香港運動員的優秀表現，帶動社會的熱烈氣氛，香港掀起了奧運熱潮。市民齊集大商場，一起看住屏幕，為運動員歡呼吶喊的場面，相信大家都記憶猶新。香港人對體育的熱愛，亦有增無減。」

「今次政府購入巴黎奧運的播映權，回應社會的熱烈期望，讓市民可以免費在電視上觀看，我們考慮了當今市場不足以支撐電視台作出大量投資，以投得播映權，亦考慮了上次播映東京奧運所帶來的社會價值，帶給整體市民的喜悅、團結及為運動員取得優異成績的自豪。」