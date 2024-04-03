超級電腦預測巴黎奧運中美金牌數目睇齊　主隊法國突飛猛進入三甲

巴黎奧運今年7月上演，尼爾遜（Nielsen）旗下大數據公司Gracenote通過超級電腦預測今屆賽事獎牌榜，結果顯示中國會在金牌數目追上美國，同得37面金牌，總數方面則仍是由美國的121面排第一，中國以85面緊隨其後，主辦國法國有望金牌及獎牌數量同時大幅增加，以27面金牌排第三，僅次中美兩國。

東京奧運獲得1金2銀3銅、在獎牌榜排49位的香港，則未有上榜。另外，今次預測有個不確定因素，由於俄羅斯和白羅斯選手自2022年2月起被禁止參加大部分奧運體育賽事，因此無法準確計算他們的表現。



尼爾遜（Nielsen）旗下大數據公司Gracenote通過超級電腦預測2024巴黎奧運獎牌榜。（截圖）

中國金牌數目追平美國

Gracenote根據之前的奧運會、世界錦標賽及世界盃賽事的個人及團體賽賽果，預測每個國家最可能贏得的金、銀、銅牌選手，從而砌出這個虛擬獎牌榜。超級電腦預測美國會以37金、37銀、47銅，共121面獎牌，較東京奧運時的113面還要多，連續第8屆夏季奧運在獎牌榜稱霸。當中預計他們會在26項不同運動獲獎牌，近半數來自田徑和游泳兩個大項。

中國則估計獲得85面獎牌，較東京奧運時減少4面獎牌，但金牌數目37面，跟美國看齊。東京奧運時美國以39面金牌，稍勝得38金的中國。 Gracenote估計中國表現會跟3年前在東京相若，在跳水、射擊、游泳、舉重、乒乓球和體操帶來大量獎牌。

2020東京奧運獎牌榜。（截圖）

日本金牌數目料大減 法國進佔三甲

第3位方面，則會由上屆東道主日本換成今屆主辦國法國。日本上屆奧運得27金、14銀、17銅，共58面獎牌，在獎牌榜列第3位，創下紀錄。今屆被預期獎牌總數稍減至53面，惟金牌數目大跌至只得15面。

在東京僅得10面金牌法國，被看好奪金數目大增至27面，獎牌榜進佔三甲。

法國在主場之利下，被超級電腦看好殺入奧運獎牌榜三甲。（Getty Images）

俄羅斯因素或影響預測準繩度

俄羅斯向來是體育強國，上屆奧運以俄羅斯奧委會（ROC）名義參賽，獲20金、28銀、23銅在獎牌榜排第5，自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，導致俄國及盟友白羅斯運動員在不少體育賽事被禁賽，Gracenote明言，目前無法預測兩國選手以獨立身份參賽的潛在表現，除非他們如網球手那樣如常參賽，換言之，這點有機會影響獎牌榜的預測準繩度。

俄羅斯及白羅斯運動員今屆會以獨立中立運動員身份（Individual Neutral Athletes，簡稱：AIN）參賽，他們被禁止出席巴黎奧運開幕禮，贏得獎牌後亦不會在奧運獎牌榜上呈現，暫時未有決定他們是否能出席閉幕禮。

Gracenote僅作出獎牌榜頭30位的預測，東京奧運獲得1金2銀3銅、在獎牌榜排49位的香港，以及以2金4銀6銅、排第34位的中華台北，均未上榜。