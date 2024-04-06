巴黎奧運｜法國跳水選手總統前出醜　三米跳板上滑倒炸水（有片）

巴黎奧運將在7月舉行，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周五（5日）出席奧運水上運動中心（Olympic Aquatics Centre）開幕典禮。到了表現環節，法國跳水運動員Alexis Jandard在三米板上滑倒，失去平衡跌入水中，不過他事後在Instagram上報平安，仍不失幽默。



當時Alexis Jandard與另外兩人在三米板上正準備表現翻騰一周，但這名26歲的法國運動員失手滑倒跌入水中，過程相當狼狽。

英國《每日郵報》報道指，此場館耗資1.54億鎊，將在今屆奧運舉辦水球、跳水等比賽。今次連總統馬克龍都有出席，Alexis Jandard還在電視直播前當眾出醜，相關片段自然在社交平台瘋傳。不過他本人則十分大方，還在片段下留言：「感謝支持！我的背部沒什麼問題，但我的自尊……」

之後他再拍片回應：「首先我想說我雖然流了點血，但傷勢沒有大礙，不會影響我在下午練習；我在總統及整個法國面前滑倒！老實說，這（不幸）是我應得的。」

法國總統馬克龍出席奧運水上運動中心開幕典禮。（路透社）

接受法國《RMC Sports》訪問時，Alexis Jandard表示同樣事情很少發生在他身上：「我也曾弄斷過跳板，但它們未曾擊倒（broken）過我，現在它們成功了。」他又開玩笑稱在那裏留下了DNA，還說這是他人生中最糟糕一刻，但滿臉笑容的他看起來未有因此而沮喪。

Alexis Jandard事後在Instagram拍片回應事件，看起來笑容滿面。（Instagram截圖）

Alexis Jandard曾參加東京奧運，但未獲三米彈板獎牌。去年7月的福岡世界錦標賽，他與隊友摘下男子三米彈板雙人銅牌，取得巴黎奧運入場券，因此今屆奧運大家將再看到他的身影。