周末好去處︱三人籃球奧運資格賽　維園嘉年華體驗街頭文化與美食

「FIBA 3X3 巴黎奧運資格賽」將於4月12至14日在維多利亞公園舉行，賽事除了已獲得大型體育活動事務委員會認可為「M」品牌活動，更設有「3X3 Village」，舉辦「城市運動嘉年華 X 街頭美食狂歡節」，運動旅遊與美食於一身，感受街頭藝術文化之餘，亦能親身體驗城市運動，是一家大細的周末好去處。



「3X3籃球」是新興運動，也是港府施政報告曾提及的「城市運動」，自2020東京奧運首度納入奧運，並在今屆巴黎奧運繼續上演。巴黎奥運3X3籃球男、女子組各有8個參賽名額，男子組已由主辦國法國、美國與塞爾維亞拿下3席，美、法與中國則在女子組率先晉級。

香港早前曾舉辦FIBA 3X3三人籃球賽，當時亦是在維園舉行。（資料圖片／張倩儀攝）

見證港隊爭奧運入場券

決出餘下席位的奧運資格賽，是3X3籃球國家及地區代表隊最高級別賽事，大會將在維園搭建正規三人籃球場，預計每日可容納1000名觀眾。

今次比賽男、女子組冠軍將直入奧運，擁主場優勢的港隊會與另外7個國家或地區爭奪這張入場券。屆時8隊分兩組打單循環，小組首兩名出線淘汰賽，再交叉對壘決出冠軍。香港男子隊派出楊睿騏、蔡龍德、楊瑞鴻及徐遠征；女子隊則由李祉均、陳偉萍、唐曉蕾及馬丹鳳組成。

巴黎奧運3X3奧運資格賽香港站分組：



男子組

A組：香港、荷蘭、奧地利、瑞士

B組：蒙古、拉脫維亞、埃及、新西蘭



女子組

A組：香港、匈牙利、波蘭、埃及

B組：荷蘭、阿塞拜彊、蒙古、智利



蔡龍德（左）是香港男子隊成員之一。（資料圖片）

嘉年華體驗城市運動 集文化與美食於一身

主辦方此次將以「街頭文化」為主軸，把「街頭籃球」文化帶上國際賽事舞台，但在球賽以外，也設有「3X3 Village」，舉辦「城市運動嘉年華 X 街頭美食狂歡節」，加入「街頭美食」以及「潮流文化」元素，集運動旅遊與美食於一身。

嘉年華宣傳海報。（公關提供）

大會今年再與香港遊樂場協會攜手建設「城市運動體驗區」，設有多個適合親子一同參與的競技遊戲，更搭建符合國際標準的三人籃球場，讓公眾免費在世界級3X3場地「跟隊」、贏獎品，屆時更會有球證於特定時間駐場，給籃球迷不一樣的「打街波」體驗。

公眾也可透過3D人像素描體驗，在虛擬奧運3X3比賽場地留影；不同的潮流創意及紋身藝術攤檔，則展示當代流行服飾及街頭時尚，將街頭藝術文化帶入嘉年華。

另外，場內設多個街頭美食酒水攤檔，更請來不同特色單位，包括粵港兩地走紅的佛山順德00後「功夫廚師」陳小東，即席製作國潮酥點「龍獅酥」，亦有其他地道港式小食，如新式甜品牛角包窩夫、東南亞風味的印尼及泰國串燒，以及台式夜市小食、雞尾酒及啤酒等包羅萬有。

最貴的1200元套票包含多件限定版產品。（公關提供）

賽事分三種日票，能全日穿梭賽場及嘉年華任玩，票價為200元、450元及1200元，現正於快達票公開發售。當中最高的1200元套票，包含大會限定版T恤、水杯、鎖匙扣、帆布袋、以及印有巴黎奧運資格賽設計的特別版八達通。

FIBA 3X3 巴黎奧運資格賽

日期：4月12至14日

時間：中午12時至晚上10時

地點：維多利亞公園1至3號足球場



門票（日票）：200元、450元、1200元，均能全日穿梭賽場及嘉年華任玩。（1200元套票包括大會限定版T恤、水杯、鎖匙扣、帆布袋、以及印有巴黎奧運資格賽設計的特別版八達通。）

購票網站： https://premier.hkticketing.com/

