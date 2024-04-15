英超速評｜阿仙奴遭維拉雙殺 紅軍輸在心理壓力 曼城可一放絕塵？

艾馬利在酋長球場取得了最甜美的復仇，他帶領阿士東維拉作客以2：0力挫阿仙奴，今季聯賽「雙殺」對手，也令對方爭奪英超錦標遭到致命打擊。



今周利物浦及阿仙奴雙雙於主場鎩羽，本來位列第3的曼城登上榜首位置，他們餘下賽程最易應付，似乎這一周的賽果，將對今季三頭馬車之爭，起了關鍵作用。



阿仙奴今場採全攻型陣式，只留迪格蘭賴斯任單防中，鋒線排出李安度杜沙特、加比爾捷西斯、布卡約沙卡，馬田奧迪加特及夏維斯在3人身後支援，其中上半場初段多番以夏維斯從後突入，以突破維拉的高位防線，取得不錯效果，可是夏維斯兩次突破越位，最後都被維拉中堅迪亞高卡路士及門將達米安馬天尼斯化解。

維拉憑一次快速反擊，由屈堅斯射成2:0。（Getty Images）

維拉其後以防中約翰麥甘尼堵住這漏洞，而且慢慢站穩陣腳，切實執行部署。艾馬利的戰術很簡單，其一是拖慢節奏，不胡亂丟失控球權，此舉一來是因為阿仙奴初段攻勢十分銳利，艾帥要先避其鋒，二來就是讓主隊眾將逐漸變得焦躁；其二就是利用兩翼及中鋒奧尼屈堅斯策動反擊，尤其在下半場，阿仙奴為了取勝，壓得更前，而維拉的傳球更為直接，結果在84及87分鐘由里安拜尼及屈堅斯連入兩球，繼首循環以1：0取勝後，再次擊敗對手。

阿仙奴今季遭維拉「雙殺」，大大打擊聯賽爭標機會。（Getty Images）

「兵工廠」落敗後，32戰得71分，以得失球壓過同分的利物浦居次席，但以2分落後予曼城。雖然英超冠軍之爭，還有6場才定勝負，但阿仙奴之後的賽程卻十分嚴峻，除了主場面對「神經刀」車路士，還要先後作客熱刺及曼聯，因此今場主場全失3分，有可能成為爭標之路的轉捩點。

沙拿一記近射，竟遭水晶宮守將泰歷米素爾閂出，註定利物浦今季聯賽首次於主場喪師。（Getty Images）

利物浦主場狂攻水晶宮卻接二連三浪費機會，就像上場賽和曼聯的翻版，只是今次無法取得入球，繼周中歐霸以0：3慘負阿特蘭大後，再次在晏菲路輸波。觀乎眾將的失常表現，這已無關戰術層面的問題，大抵出於主帥高普季中突然宣布季末離隊，球員們近日不時表明要贏盡一切，為高普送行，卻不知不覺自行添上無形壓力，先是進攻愈來焦躁，埋門失卻平日的冷靜，不斷浪費入球良機，繼而中場、防線也漸失準，而這種心理問題，似乎無法在短期內可矯正，因此「紅軍」雖然只落後曼城2分，但恐怕已無力爭標。

曼城今周大破盧頓，阿仙奴及利物浦又雙雙輸波，絕對是今周大贏家。（Getty Images）

曼城今周以5：1大破盧頓，加上兩個競爭對手雙雙主場輸波，爭冠主動權重返手中。事實上，他們餘下的賽程最難應付只是作客熱刺一仗，其餘白禮頓、富咸、狼隊、韋斯咸及諾定咸森林等都不足為懼。因此，「藍月亮」在這一周後一直領放到終點，完成四連霸的機會，可謂高唱入雲。