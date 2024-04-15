英超｜利物浦不敵水晶宮新星受傷　高普坦承紅軍表現欠說服力

利物浦在英超主場0：1不敵水晶宮，在爭標最後階段失利，高普賽後坦承球隊表現不佳，但也認為紅軍欠運氣。



水晶宮作客利物浦早段，遭伊斯破門，這球亦成為全場唯一入球。利物浦換邊後表現有所改善，惟多個黃金機會都被對手閂出或被門將甸恩軒達臣救出，最終輸0：1，而且上半場早段更有20歲新星干拿巴特利（Conor Bradley）因傷退下火線，需以阿歷山大阿諾特入替，巴特利的傷勢暫未明朗，若然失去這位今季有所突破的翼鋒，無疑是紅軍一大損失。

干拿巴特利因傷退下火線，需由阿歷山大阿諾特入替。（Getty Images）

高普賽後坦承上半場表現不佳，「上半場的數據一定比下半場差得多，很明顯我們上半場踢得不好。」他指，當時希望下半場球隊能有所反應，「不過，表現並不是太有說服力，賽事很難踢，我們表現不好。」

高普坦承利物浦表現說服力不足。（Getty Images）

高普認為，水晶宮上半場能造出太多攻勢，「我們總是往錯誤的方向跑。在我教波的20多年，我的球隊在逼搶反擊上總是得不錯，有時候還很出色。上半場卻做不到，然後我們落後一球，下半場我們嘗試改變陣式和節奏，但對水晶宮來說並不難應付。」

談到紅軍是否被周中歐霸8強主場輸給阿特蘭大影響，高普不置可否，「我不知道、也不能這樣說，但我會說，以我們所獲得的入球機會，我們真的很不幸。」他指出，若運氣好一點，也許比數便是4：1，「下半場，水晶宮很好運，我們未能攻破他們，所以我們一分都沒有、而他們有三分。」