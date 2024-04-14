英超｜利物浦早段失波主場不敵水晶宮　爭標受挫暫跌落第三

英超第33輪，爭標份子利物浦主場迎戰水晶宮，紅軍周中才在歐霸盃8強首回合主場大敗予阿特蘭大，回到聯賽仍然在晏菲路球場陷入苦戰，最終爆冷一球不敵水晶宮，爭標陷劣勢。



利物浦早段踢得主動，但前場攻勢幾次斷纜，14分鐘，水晶宮左路進攻，米素爾（Tyrick Mitchell）落底後回傳入禁區，伊斯（Eberechi Eze）入楔在無人看管下近射入網，領先1：0。18分鐘，水晶宮又成功截得皮球，伊斯撞應直傳，雲迪克欲攔截時跣腳跌倒形成單刀，伊斯挑射但皮球在白界線上遭回防的安德魯羅拔臣瞓身護空門，令紅軍未致早早落後兩球。

羅拔臣護空門令利物浦未至於早早失兩球。（Getty Images）

利物浦漸漸站穩陣腳，並出現兩次頗具威脅的埋門，30分鐘，羅拔臣左路傳中，路爾斯迪亞斯飛身撞射但被水晶宮門將甸恩軒達臣以指尖勉強「叉」到再中楣彈出；34分鐘，穆罕默德沙拿右路撞應長傳，在禁區邊招牌式擺過對手左腳施射，又遭甸恩軒達臣救出。

不過水晶宮依然踢得相當積極，紅軍球員一接波便逼搶，37分鐘馬迪達成功截球後造就米素爾反擊，但門將艾利臣比加快一步沒收，米素爾完半場前又在禁區頂有一次射門機會，但角度太正，艾利臣輕易沒收；馬迪達45分鐘飛身頭槌又未能命中目標。

面對強韌的水晶宮，高普也一籌莫展。（路透社）

利物浦換邊後一直採取主動，到末段攻勢漸見入肉，72分鐘一個黃金機會，蘇保斯賴爾右路小禁區橫傳予迪奧高祖達，惟他一射省中對手後衛，未能追平；水晶宮緊接禁區頂靠左一個罰球機會，馬迪達接應近門撞射遭艾利臣擋出；紅軍即又反擊，難得的3打2機會，但居迪斯鍾斯半單刀竟連目標都射不中。

利物浦末段不斷埋門，水晶宮則採取破壞為主的踢法，紅軍每有傳送入禁區便大腳踢走，盡量拖慢節奏，哈維艾利諾86分鐘頭槌攻門又遭軒達臣救出。利物浦最終以0：1告負，連續兩場主場輸波、各項賽事三場不勝，32場主場聯賽不敗走勢也告終，在聯賽榜暫跌落第三名，落後榜首的曼城兩分。