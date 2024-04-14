英超︱曼聯將帥不和？坦赫格般奴激烈交流　加拿祖讚好罵領隊帖文

曼聯在英超聯賽只能2：2迫和般尼茅夫，比賽期間紅魔鬼隊長般奴費南迪斯先後跟門將奧拿拿和領隊坦赫格「激烈交流」。

賽後坦赫格嘗試淡化事件，不過網上又燒着另一火頭——小將加拿祖連續讚好兩個狠批領隊坦赫格找他做代罪羔羊的帖文，即使之後「彈弓手」取消讚好，已被網民和媒體截圖瘋傳。跟麾下球員一再發生磨擦，疑似將帥不和，坦赫格是否已失去曼聯更衣室支持？



曼聯對般尼茅夫有分落袋，全靠般奴費南迪斯梅開二度。（Getty Images）

般奴與奧拿拿激烈口角 坦赫格：踢出隊長風範

曼聯作客般尼茅夫，開賽僅7分鐘，隊長般奴費南迪斯已經就龍門球應該「開長定開短」，跟門將奧拿拿在場內激烈爭論，奧拿拿堅持己見，場邊的坦赫格見狀，要求般奴克制一點，卻被葡萄牙人拒絕，坦赫格怒罵回應，般奴左右擺動手指以示不同意。

曼聯今仗兩度落後，兩度靠般奴費南迪斯的入球追平，賽後坦赫格被問到般奴今仗活躍表現，他說：「入兩球，非常有創造力，他為球隊注入很多能量。」對於般奴跟隊友奧拿拿和他的「激烈交流」，坦赫格稱，「他表現出隊長風範，為球隊注入能量，我們都為這點很高興。我們都很失望，他表達出那感覺」，並指出，「我們必須贏波，過去幾場已經失去太多不必要的分數。」坦赫格再次以語言藝術，嘗試化解潛在危機，卻阻不了社交媒體的批評與公關災難。

加拿祖半場被坦赫格換出。（Getty Images）

加拿祖半場被換出

曼聯對般尼茅夫16分鐘先失的第一球，正是小將加拿祖在中圈附近控球甩腳，被般尼茅夫球員截到把握機會打反擊先開紀錄。不過他之後將功補過，31分鐘在右路底線地波傳中，皮球在小禁區頂右路省中人彈高後，被般奴費南迪斯快腳射入扳平。般茅36分鐘靠古華特的入球再次領先，曼聯半場落後1：2。

加拿祖半場被換出，由迪亞路查奧爾（Amad Diallo）入替，至65分鐘般尼茅夫球員禁召區內犯手球被罰十二碼，般奴費南迪斯操刀射入，梅開二度助曼聯追平2：2搶回1分。賽後坦赫格疑抱怨「陣中年輕球員犯錯」，「你可看到我們很有潛力，同時也很年輕的球員，是的，他們會犯錯。他們已證明能夠跟最高水平的最強球隊對戰，但必須持續表現出來，這點往往是年輕球員成長的下一步。」對於半場為何換走加拿祖，坦赫格直指：「我們要修補右路，我們打得不好，給予對手空位，必須換入後備。」

加拿祖以官方認證帳戶讚好 Mark Goldbridge批評坦赫格的兩個X帖文。（Ｘ）

英國著名曼聯球迷兼YouTuber Mark Goldbridge在社交媒體X（前稱：twitter）連環發文炮轟坦格格，他在下半場先稱：「加拿祖是我們今季最佳球員之一，他在上半場踢得差，但半場換走他，並將問題歸咎他是個笑話。很多個球員每個星期踢得差過他很多，依然在場上。」

到坦赫格接受賽後訪問後， Mark Goldbridge再怒轟：「坦赫格在賽後記者會婉轉地怪責加拿祖……將一個今季多次交到貨給你的19歲小將擲落巴士底，實在不好看。不過又一次，他明顯地在害怕得罪那班高薪球員吧。」

加拿祖以個人官方認證X帳戶，分別讚好 Mark Goldbridge這兩則帖文，球迷發現後紛紛截圖瘋傳，加拿祖之後取消讚好。

這位19歲阿根廷小將，賽後亦他上載一張自己今仗垂頭喪氣的照片，只附上一個張開口以示驚訝的表情符號，表達沮喪的心情。加拿祖今季已42次為曼聯在各項賽事上陣，攻入9球，還有4次助攻，而且他由11月初開始，已經在各項賽事連續30場為曼聯正選出場，在傷兵為患的曼聯，他的出勤率十分之高。可是坦赫格賽後指，「加拿祖周中沒有操練，只在賽前一天操了一課」，令人懷疑加拿祖賽前或有微傷或狀態未十足。