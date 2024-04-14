英超︱曼聯又失分坦赫格再表演語言藝術　拒絕承認爭入前四無望

撰文：吳慕兒
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曼聯作客般尼茅夫再次失分，比起比賽戰情，更令人期待的大概是紅魔領隊坦赫格的賽後「精彩言論」，他沒有讓大家失望，曼聯和波後由第六跌至第七位，英超聯賽僅餘下最後6場比賽，曼聯落後第四位的阿士東維拉、第五位的熱刺10分，坦赫格堅稱曼聯尚未放棄前四位的爭逐。

曼聯作客般尼茅夫，兩度落後下2：2賽和對手。(Getty Images)

「我們會盡力，但我同時很現實，如果我們擁有最強陣容，我仍會說很有信心，不過我們會以現有陣容繼續戰鬥。」坦赫格此言，似是打定輸數，卻又未完全投降，「你可看到我們很有潛力，同時有一班年輕球員，是的，他們會犯錯。他們已證明能夠跟最高水平的最強球隊對戰，但必須持續表現出來，這點往往是年輕球員成長的下一步。」

當被問及曼聯是否已經來季歐聯無望，坦赫格堅稱：「不是。不是，我沒有這樣說。」

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坦赫格拒絕承認曼聯前四無望。(Getty Images)

曼聯受到傷兵潮困擾，後防線陣容不整，各項賽事近7場之中僅勝一場，周六當紐卡素4：0擊敗熱刺，曼聯未能擊敗般尼茅夫，令他們由聯賽榜第六位跌落第七。

賽後記者會有傳媒問他，曼聯會否在聯賽榜跌至更低位置，坦赫格回應：「我不會回答這個問題。它在這個時候並不重要」，說罷便離開了記者會。

假如曼聯今季只得第八位甚至更差成績，便會創下球隊在英超歷來最差成績。曼聯對般尼茅夫一仗曾兩度落後，全靠中場般奴費南達斯兩個入球，才2：2迫和對手，未致3分全失。不過今場曼聯縱控球率達57%，被對手攻門20次，曼聯只得8次，延續被對手攻門壓倒性佔優的不利數據。

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