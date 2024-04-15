利華古遜德甲封王｜新世代傳奇少帥沙比阿朗素　年半由護級變冠軍

一位傳奇少帥誕生！沙比阿朗素（Xabi Alonso）上任利華古遜（Bayer Leverkusen）主帥18個月，帶領「藥廠」由護級分子變冠軍，打破拜仁慕尼黑的壟斷，贏得球會120年歷史以來首座德甲錦標。



沙比阿朗素帶領利華古遜高舉德甲冠軍。（Getty Images）

在周日德甲，利華古遜以5：0主場大勝雲達不來梅，29戰得79分，以不敗成績提早5輪贏得聯賽冠軍。賽後，42歲的沙比阿朗素說：「我們要跟家人、朋友、球迷好好享受及慶祝今日。」

「這是我作為教練的第一個完整球季，感覺令人難以置信！」

「利華古遜成為德甲冠軍，這是對我們莫大的光榮。」沙比阿朗素說：「這份光榮不只是屬於我們現在這班人，還有球會過去的教練、球員及管理層，他們都有為這個錦標奮鬥過。」

沙比阿朗素被淋啤酒。（路透社）

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「故此，我們今日的成就，是來自大家多年來的努力，包括過去的教練，杜姆（Christoph Daum）、托普慕拿（Klaus Toppmoller）、舒密特（Roger Schmidt），還有很多位。因此，我想跟他們每一位分享這份成功。這是一個值得享受的時刻，球會取得重大的成就。」

執教一季多，沙比阿朗素將利華古遜變成冠軍雄師。（路透社）

沙比阿朗素在球員時代踢利物浦、皇家馬德里及拜仁慕尼黑也取得成功。掛靴後，他轉任教練，先在皇馬執教青年軍，於2019年轉到母會皇家蘇斯達執教B隊。

這位退役西班牙國腳中場，在2022年10月5日接掌利華古遜，當時球隊排尾二，那一季利華創下球會自1979年以來第二差的開季成績。執教利華前，沙比阿朗素未做過任何頂級球隊的一隊主帥。

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18個月後，準確來說是557日後，他帶領利華贏得創會120年來首座德甲冠軍，打破拜仁德甲11連冠的壟斷。上次拜仁失落冠軍已經是11/12球季，敗予高普帶領的多蒙特。

利華今季仍保持不敗，各項賽事連續43場未輸過。在今季的歐洲頂級聯賽，他們是唯一一支不敗之師。在這43場不敗中，他們取得38勝5和，攻入123球，僅失31球。上次輸波是2023年5月。

沙比阿朗素成為利華古遜的英雄。（Getty Images）

德甲稱王以外，利華已經打入德國盃決賽，並且在歐霸盃亦躋身八強。這一切發生在沙比阿朗素的完整處子執教球季，他正帶領球隊向三冠王邁進。