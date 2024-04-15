利華古遜德甲封王｜哈利卡尼無冠魔咒纏身　歐聯成今季最後機會

去年夏天，哈利卡尼加盟拜仁慕尼黑後，便有人發現隊內有一個「矛盾大對決」：哈利卡尼職業生涯至今，13個球季間從未贏過聯賽冠軍；其拜仁隊友京士利高文，則是出道至今11季，每季都能奪得聯賽錦標——這兩人在同一隊中，便意味賽季終結時，必有一人的紀錄會被打破。

如今利華古遜贏得隊史首座德甲冠軍，京士利高文聯賽必定捧盃的走勢亦到此中止。



哈利卡尼（右）與京士利高文（左）的矛盾大對決，最終由前者勝出。（Getty Images）

30歲的哈利卡尼（Harry Kane），今季在德甲29場攻入32球，在聯賽射手榜高踞首位，但拜仁戰績不濟，早早向不敗奪冠的利華古遜投降，這名英格蘭射手的「無冠魔咒」再次應驗。

同隊的法國翼鋒京士利高文（Kingsley Coman），從巴黎聖日耳門出道，後轉投祖雲達斯，再在2017年正式加盟拜仁慕尼黑。過去11季，他每一季都隨隊在聯賽封王，2015/16更是意甲及德甲雙料冠軍。

高文球員生涯至今季前，每季都能高舉聯賽冠軍獎盃。（Getty Images）

拜仁在德甲的11連霸「斷纜」，背後原因不少，上季僅因多蒙特在煞科日大失準而驚險奪冠，今季又屢屢傳出將帥不和、杜慈季中已宣布季尾離隊等等，不過今次「藥廠」歷史性高舉德甲獎盃，拜仁數名高層亦有公開大方祝賀。

官網上，拜仁主席凱拿（Herbert Hainer）稱讚利華古遜今季表現出色而偉大，這個冠軍是他們應得，隨後話鋒一轉：「現在拜仁的目標是要重奪錦標！我們下季再見。」

行政總裁Jan-Christian Dreesen亦大讚對手踢出完美球季：「他們表現出勇氣、級數，最重要是表現穩定，這便是他們贏得2024德甲冠軍的原因。我個人也要恭喜Fernando Carro（利華古遜董事會主席）及曾效力拜仁的沙比阿朗素。不論如何，有一件事是肯定的：我們會以此為激勵，努力不懈，直至獎盃回歸拜仁前都不會停步。」

拜仁高層在官網上大方恭喜對手利華古遜奪冠，亦祝賀現為藥廠主帥的名宿沙比阿朗素。（Getty Images）

拜仁主帥杜慈日前表示不會觀看利華古遜奪冠的比賽，而是將注意力放在阿仙奴身上，雙方將在周中迎來歐聯八強次回合賽事。雖然「兵工廠」今輪在聯賽落敗，但拜仁亦傳來不利消息：京士利高文對科隆時受傷，官網表示他需缺陣數周。

由於所有國內盃賽均已出局，哈利卡尼若想打破「無冠魔咒」，歐聯便是今季最後機會；與此同時，阿仙奴吞下2024年首場聯賽敗仗，英超爭冠形勢對曼城一片利好，因此這次歐聯對雙方而言，都是今季的「逃生門」，在聯賽猶如福星般存在的高文缺陣下，哈利卡尼能否挺身而出，用表現抗衡自己的魔咒？

拜仁慕尼黑迎戰阿仙奴的歐聯比賽，將於周四（18日）深夜3時開始，雙方首回合以2：2打成平手。