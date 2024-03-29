沙比阿朗素離利華古遜機會微　拜仁榮譽主席：接近不可能

撰文：趙子晉
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高普今季結束後離開利物浦，消息一出，不少「利迷」期望紅軍名宿沙比阿朗素（Xabi Alonso）領利華古遜贏得德甲後接手，似乎如意算盤打不響。同樣對沙比有意思的拜仁慕尼黑，榮譽主席漢尼斯（Uli Hoeneß）指這名西班牙少帥無意離開「藥廠」。

沙比阿朗素今季領利華古遜戰績彪炳。（Getty Images）

利華古遜今季走勢凌厲，不單止有望在德甲拜仁慕尼黑的壟斷，至今在聯賽及歐洲賽未嘗一敗，有望不敗封王。利物浦與拜仁慕尼黑恰巧在來季換帥，沙比阿朗素的名字隨即與以上兩間勁旅扯上關係。

拜仁榮譽主席漢尼斯承認球隊對沙比有意思，但認為今年夏天成事機會的不高，「（沙比阿朗素今夏接掌拜仁）難度很高，接近不可能，他傾向留在利華古遜，他不會就此離開，或許他連續2至3個球季取得成功的話，屆時更有機會把他帶來拜仁。」

高普離任｜利物浦繼任領隊　沙比阿朗素大熱「我焦點在利華古遜」

拜仁榮譽主席漢尼斯指沙比阿朗素離開利華古遜的機會不高。（Getty Images）

沙比阿朗素封王後重回晏菲路，相信是不少「利迷」的心願，但這個畫面來季未必能夠實現。白禮頓主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）與士砵亭領隊阿莫林（Ruben Amorim）成為接任熱門，《The Athletic》記者David Ornstein指這名39歲少帥確實在利物浦的雷達中，並指阿莫林與士砵亭的合約中有買斷條款，或許減低把他帶往晏菲路的難度。

當高普宣布即將離任後，沙比阿朗素曾經親自回應：「我的焦點是在利華古遜上，我有很大的動力在這裏好好工作，我十分滿意球隊與球會，所以我集中注意力在這裏。至於利物浦，就將來再看發生什麼事吧」。

士砵亭少帥阿莫林盛傳是利物浦新領隊的潛在人選之一。（資料圖片／Getty Images）
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