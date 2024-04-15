英超｜阿仙奴虎頭蛇尾爭標失勢　阿迪達：上半場應入到三四球

阿仙奴在周日（14日）英超主場以0：2不敵阿士東維拉，錯失連續兩周坐榜首的機會，暫以71分居次席，落後榜首曼城兩分。

阿仙奴領隊阿迪達表示，上半場未能把握大好形勢入波，乃是落敗的主因。他認為現在是球隊的關鍵時刻，必須做好自己，在周中對拜仁慕尼黑的歐聯八強次回合振作起來。要贏冠軍，既要學會乘勝追擊，亦要懂得盡快反彈。



未來這個星期將考驗阿迪達的執教能力，看看他能否幫到阿仙奴及時止血回穩。（路透社）

阿仙奴本輪前以71分排榜首，爭標對手曼城在早一日（13日）大勝盧頓，以73分升上首位，如果阿仙奴可以贏到維拉，就可取代曼城，回到榜首位置。由於今場聯賽在歐聯八強兩回合之間，阿迪達稍為輪換，派了辛真高、加比爾捷西斯及李安度杜沙特擔正。

阿仙奴上半場踢得不錯，有14次攻門，可惜換邊後形勢有變，兵工廠下滑，維拉上力。最終維拉在尾段連入兩球，阿仙奴以0：2落敗，無法回到榜首，續排次席，以較佳得失球壓住第三位的利物浦。

對於失去爭標的主導權，阿迪達賽後說：「我們控制不到（曼城的比賽）。我們可以控制到的，當氣勢如虹的時候要不斷贏、贏、贏，這是很容易做到的，但關鍵是現在。經過這場打擊後，我們怎樣去振作回應。這是對我們重大的挑戰。」

對維拉一戰，阿仙奴上半場不乏機會，可惜未能破局。（路透社）

阿仙奴在歐聯八強首回合主場與拜仁踢成2：2，次回合在周三晚舉行，由拜仁主場。阿迪達說：「下場對拜仁慕尼黑，我們有一個最佳時機去回應。球隊一定要展現出來。如果你想贏錦標，你一定要克服到這些難關。我們接下來還有比賽，現在是我們振作回應的時候，這是在我們掌握之中。」

自1月起，阿仙奴在英超強勢，11戰得10勝1和，直至今仗不敵維拉。阿迪達說：「在世界各地的聯賽，如果你做到像我們般的連勝走勢，你應該可以領先，帶開6分、8分，但在英超就不能。這就是挑戰。」

阿仙奴周三將對拜仁，究竟能否及時振作？（路透社）

談到今仗對維拉，他認為上半場錯失入球機會是輸波的原因：「截然不同的表現。上半場非常好，簡直是我們對強隊其中一次最好的半場表現，我們本應可以入到3球、4球，甚至入到更多。」

「我們無法打開紀錄，在下半場沒有改變，失去了勢頭，打不出上半場的表現，之後失了兩球波。他們（維拉）是值得一讚的，我們下半場的用波不太準確，最終我們輸了，我們都要祝賀他們得分。」

「當你踢出那個水平，你一定要入到波，因為面對頂級的對手，你不能在90到95分鐘全場都踢到出來。」

英超爭標形勢 曼城兩分領先阿仙奴利物浦 榜首三雄餘下賽程一覽

榜首三雄最後6場賽程。（01美術製圖）

聯賽餘下6輪，阿仙奴落後曼城兩分。前阿仙奴中場麥臣（Paul Merson）認為兵工廠的爭標已經「玩完」，他說：「我覺我沒有希望了，100%。曼城先踢比賽，給予他們（阿仙奴）壓力，但他們應付不到。」

另一位球評人加利尼維利季初就看好阿仙奴，他認為兵工廠仍未絕望，但曼城已經在季尾最後大直路發動「哥迪奧拿機器」。加利佬說：「我對利物浦主場不敵水晶宮感到驚訝，阿仙奴這場更難踢得多，但他們在上半場踢出好表現。」

「我有種不太好的預感，彷彿是無可避免。在餘下幾輪，曼城及哥迪奧拿的機器發動至最高水平，很難去制止他們。」不過，加利佬相信阿仙奴尚未退出冠軍爭標戰，只要他們在周中及時回勇，淘汰拜仁，重新建立贏波的氣勢，還可以在聯賽跟曼城鬥到底。