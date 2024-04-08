英超｜利物浦失分讓出榜首　高普：以曼聯現況難阻阿仙奴

利物浦靠穆罕默德沙拿尾段射入十二碼，在周日英超雙紅會作客以2：2賽和曼聯，將榜首之位拱手讓予阿仙奴。目前阿仙奴及利物浦同得71分，前者憑較佳得失球領先。

利物浦領隊高普賽後表示今仗本應該贏，但球隊犯錯，才令曼聯連入兩球。被問到之後會否支持曼聯擊敗阿仙奴，高普表示「可能吧」，但他指出阿仙奴是一支勁旅，若果曼聯的表現如今仗般沒有改善，勝出的只會是阿仙奴。



今場雙紅會，上半場形勢一面倒，曼聯踢了45分鐘都沒有任何攻門，利物浦則靠路爾斯迪亞斯建功，領先1：0。換邊後，利物浦中堅查洛爾混沙犯錯，般奴費南迪斯遠程炮為曼聯追平，之後曼聯乘勝追擊，由高比馬恩奴射入靚波，領先2：1。利物浦尾段博得十二碼，由沙拿操刀射入，追成2：2完場。

高普賽後說：「我們本應該贏波的，這是十分明顯，是我們為自己製造問題。我們原本控制了比賽，先入一球，但之後入不到第二球。他們在上半場連攻門也沒有。不過，我們犯錯，他們把握得到，般奴處理得非常好。之後，整個球場氣氛高漲，他們再入一球靚波，那一球的確入得美妙。可是，我們找到方法，再接管球賽。無論在對方入球前，還是入球後，我們都製造到黃金機會。」

高普續說：「我們在曼聯身上拿到1分。我們知道大家會怎樣看這個結果，會覺得我們失了2分，但事實上，比起作客曼聯之前，我們現在多了1分。」利物浦今場真的不乏機會，預期入球達3.59球，而曼聯的預期入球僅0.71球。利物浦今場有28次埋門，7次中目標，還取得11次角球。

利物浦本周前排榜首，但對曼聯失分，而且阿仙奴這一周贏波，令到榜首形勢有變。利物浦及阿仙奴同得71分，但阿仙奴的得失球為+51，比利物浦的+42好，所以阿仙奴升上榜首，利物浦退居次席。

這是利物浦一個月內第二次訪奧脫福，上次是足總盃8強，曼聯以4：3取勝晉級。在這兩場比賽，利物浦合共製造到53次埋門，但兩場都贏不到。高普說：「事實上，我們本應贏得這兩場比賽，但結果卻不能。」

曼聯將會在5月11日鬥阿仙奴，這場比賽的勝負可能影響英超爭標形勢。被問到到時會否幫曼聯打氣，高普說：「可能吧。」不過，高普補充，以曼聯的實力及表現，很難贏到阿仙奴，他說：「阿仙奴是一支強隊。抱歉都要說句，如果曼聯仍然是踢出今仗的表現，我100%肯定，阿仙奴會贏得比賽。」